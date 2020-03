Norte-pioneirense vive aventuras como caminhoneira em todo o país

A jovem profissional vive atualmente em Cuiabá

Com as unhas pintadas e mãos delicadas, a platinense, que tem 28 anos e é caminhoneira em Cuiabá, no Mato Grosso, dirige um veículo de carga. E a força e a autonomia dessa jovem mulher pode ser que incomode, mas na maior parte das vezes, é alvo de surpresa. A sensação de liberdade tão presente nos road movies? A caminhoneira Luana da Silva Paiva, a experimenta diariamente. Assim como nos filmes em que o personagem se descobre na estrada, foi viajando que assumiu o protagonismo da sua vida.

“Foram várias as vezes em que desci do caminhão em um posto de gasolina, por exemplo, e juntou um pessoal em volta”. Quase sempre querem tirar foto.“Eles se surpreendem ao ver uma mulher dirigindo um bitrem nove eixos. Querem saber como é minha rotina. Mas há quem desafie”.

Dia desses um colega mais experiente a chamou e disse: “dirigir caminhão automático é fácil, queria ver é dirigir um bate-alavanca”. Pois, orgulhosamente ela o respondeu de pronto: “foi justamente com um bate-alavanca que trabalhei os primeiros anos, só agora consegui comprar um automático”.

A jovem que começou com carga seca – grãos -, passou a carregar combustível – carga perigosa – e hoje, transporta carne em câmara fria.A pioneira, Neiva Chaves Zelaya, que no início dos anos 1950 tornou-se a primeira mulher habilitada a transportar cargas, é exemplo para ela e outras milhares, mais que ainda assim, são minoria em um universo predominantemente masculino.

“Muito respeito pela Neiva. Assim como ela, tenho orgulho do que faço. Sou a única da família. Na contramão do desejo dos meus pais de que eu tivesse cursado uma faculdade. Mas não tinha como ser de outro jeito”. A menina só brincava com caminhão desde a infância. “Eram de plástico. Mas depois de tanto a minha pedir para eu brincar de boneca com minha irmã, vendo que não ia ser diferente, se rendeu e me deu um grande, de madeira, com caçamba. Eu nunca me esqueço disso”.