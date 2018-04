Norte-pioneirenses vencem Copa Paraná de Velocross

Participantes da região são de Santo Antônio da Platina

Neste final de semana, aconteceu a 1ª Etapa da Copa Paraná de Velocross na cidade de Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí.

Fabinho Brito participou da categoria Vx 3 Nacional e conquistou o 1º Lugar, 2º na Vx 3 Especial e 2º na Força Livre Nacional.

Sua esposa, Suéllen Brito, também participou da categoria Vx F e conquistou o 1º lugar e o filho do casal, Kaian Brito fez 3º lugar na Mini Moto.

Patrocínios: Pro Tork, Npdiario, Schmidt Motos, Construcasa Bordignon e MF Vans