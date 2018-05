Norte Pioneiro celebra 92 anos de diocese com missa em Basílica

Na manhã deste sábado no Santuário Nacional em Aparecida(SP)

O bispo Dom Antônio Braz Benevente (foto principal) presidiu Missa em Ação de Graças pelos 92 anos da Diocese de Jacarezinho no Santuário Nacional de Aparecida em Aparecida(SP). A celebração começou às 10h30m deste sábado, dia cinco, e reuniu milhares de fiéis e religiosos do Norte Pioneiro.

Quase todo o Clero da Diocese, mais o Monsenhor José Maria, padres Rosinei, Rubens, Valdemir, Nelson…Diáconos João Batistas, Antônio,irmã Marisa…Muitos estiveram na Basílica (fotos) .

A Diocese de Jacarezinho é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica no estado do Paraná, no Brasil. Foi criada em 10 de maio de 1926 pela bula Quum in Dies Numerus do papa Pio XI, juntamente com a Diocese de Foz do Iguaçu e a de Ponta Grossa.