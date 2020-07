Norte Pioneiro debate ameaças e oportunidades para pós-crise da Covid-19

Zoom foi a plataforma escolhida para a reunião

Na próxima terça-feira, dia 21, às 10h, a Webinar realizará um evento online, através da plataforma Zoom, para discutir as Ameaças e Oportunidades para o Pós Crise Covid-19 no ambiente dos negócios do Norte Pioneiro.

O encontro terá participação do palestrante Willhelm Eduard Meiners (foto): Economista, Professor de Economia Urbana da PUCPR, Pesquisador do Observatório das Metrópoles, Consultor da Funpar e consultor credenciado do Sebrae e o Moderador Odemir Vieira Capello Consultor do Sebrae, do escritório de Jacarezinho.

Participe, acesse o link https://zoom.us/j/99864251350 no dia e horário.