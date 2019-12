Norte Pioneiro é destaque em confraternização com governador

Npdiario foi único veículo de Imprensa presente no evento

EXCLUSIVO: O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou, nesta segunda-feira, dia nove, junto com milhares de pessoas, de almoço de confraternização do PSD no restaurante Madalosso, no bairro de Santa Felicidade em Curitiba. O Norte Pioneiro compareceu com uma grande comitiva.

Estavam presentes o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab (ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo), o vice-governador Darci Piana, o secretário de Infra-estrutura e Logística, Sandro Alex, o secretário da Casa Civil, Guto Silva, a primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, entre outras lideranças.

Na oportunidade, o diretor-presidente da Pro Tork, o empresário e comendador Marlon Bonilha, se filiou no partido, tendo a ficha abonada pelo governador (foto principal).

Marlon ressaltou o empreendedorismo de Ratinho Junior, sua retidão de caráter e o parabenizou pela gestão, tida por ele como inovadora e produtiva. O empresário não será candidato a cargo eletivo, mas se dispôs a continuar auxiliando a administração.

O chefe do executivo estadual lembrou que o grupo Pro Tork é o maior empregador da região Norte do Paraná e um dos mais respeitados do país, agradecendo pelo apoio.

Estavam presentes diversos secretários, como o de Saúde, Beto Preto; Agricultura, Norberto Ortigara; da Administração e Previdência, Reinold Stephanes; e do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo.

Prestigiaram o evento também o chefe de gabinete do governador, Daniel Wesley Vilas Bôas Rocha, o presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), Sérgio Rodrigues (chefe do executivo de Pinhalão) , comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, tenente-coronel Luiz Francisco Serra, Chefe regional da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Lisandro José Neia Baggio, diretor da Pro Tork, Altair Bonilha, Chefe de gabinete da Fundepar, Luciano Arantes Sanches, Coordenador do governo no Norte Pioneiro, Juarez Leal Daio, Chefe da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, Tony Palhares, presidente do PSD jacarezinhense, Ana Molini, chefe do Núcleo Regional de Educação, o empresário Marcelo Palhares, assessores da Casa Civil, Cassiano Tomaz Salvador e da Secretaria de Planejamento, Deivit Leal, chefe do Núcleo Regional de Agricultura e Abastecimento, Fernando Emmanuel, vice-prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, prefeitos de Carlópolis, Hiroshi Kubo, Cornélio Procópio, Amin Hannouche, e Ribeirão Claro, Mário Augusto, ex-prefeitos de Bandeirantes, Celso Silva(que se filiou ao Partido Social Democrático), Cornélio Procópio, Fred Alves, entre outros.

FOTOS: Rodrigo Félix Leal e Guilherme Flores

Tony e Marcelo Palhares, Cassiano, Tenente-coronel Serra, Marlon e Altair Bonilha

Altair, Luciano Sanches, Germano, Lisandro e Daio

Serra, Marcelo, Guto e Fernandinho Emmanuel

Ex-deputado estadual Reny Borsatto e prefeito de Carlópolis Hiroshi Kubo