Norte Pioneiro em Revista Semanal

Um balanço regional na bem informada coluna de Valdir Amaral

Duplicação já!

Lideranças políticas do Norte Pioneiro ensaiam a criação de um movimento pela duplicação de um trecho de 54 km da BR-153, desde o entroncamento com a PR-092, em Santo Antônio da Platina até o distrito de Marques dos Reis, em Jacarezinho, na divisa com São Paulo.

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), que mantém forte atuação na fiscalização das obras das concessionárias de pedágio no Anel da Integração, cobra da Econorte um posicionamento firme no sentido de duplicar a rodovia. Ele já encaminhou, via Assembleia Legislativa, vários requerimentos ao DER cobrando firmeza do Estado nesse sentido. Romanelli sempre desaprovou os aumentos dos preços praticados nas praças de pedágio e garante que vai estar junto às lideranças do Norte Pioneiro, lutando por melhorias e desenvolvimento da região, visando estradas mais seguras para os usuários.

Bandeirantes

A prefeitura de Bandeirantes iniciou obra de melhoria da Escola Municipal Prefeito Moacyr Castanho, uma das mais tradicionais do Município. A instituição será “repaginada” e vai receber renovação estrutural e melhorias com troca total do telhado. Ao todo, serão investidos mais de R$ 400 mil para garantir segurança, conforto e tranquilidade a estudantes, professores e servidores a escola. A nova cobertura vai receber telhas termo acústicas, que são mais resistentes e eficientes e reduzem os ruídos externos, além de melhorar a climatização da sala de aula.





Cornélio Procópio

Estudantes que queiram estudar a língua inglesa, agora podem ser preparar para isso. A Prefeitura de Cornélio Procópio, em parceria com a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) criou o projeto Abrindo Portas – Inglês para Todos. O objetivo é ensinar a língua inglesa para alunos do ensino médio de Cornélio Procópio e região gratuitamente. Devido a pandemia do novo coronavírus, as aulas serão realizadas online, com um novo método de ensino. Para se inscrever, basta acessar o endereço https://forms.gle/ DbNzMdB4BwREgS5b9. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro.

Siqueira Campos

O diretor-administrativo do Lar do Menor Siqueirense, Gustavo Ferreira, confirmou que o programa Criança Esperança, da Rede Globo, vai atender ao pedido feito por ele, em favor da instituição. Gustavo encaminhou uma carta ao programa, onde fala do sonho de montar um Consultório Odontológico na Escola. A boa notícia chegou no fim de semana, com a confirmação da aprovação do pedido. O programa global vai investir o valor de R$ 110 mil para atender aos menores atendidos pelo Lar do Menor Siqueirense.





Canteiro de obras

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o prefeito Gelson Mansur Nassar (PSDB) vistoriaram as obras executadas em Joaquim Távora, e ainda entregaram dois ônibus para a educação e uma picape para a agricultura. “Joaquim Távora é um canteiro de obras, com construções espalhadas por toda a área urbana e rural. Uma das mais importantes é o asfaltamento da rua da Figueira, que recebeu investimentos de mais de R$ 2,3 milhões do Governo do Paraná para incentivar o turismo religioso”, disse Romanelli.



Uraí

A Santa Casa de Uraí recebeu a doação de alimentos e produtos de limpeza, numa campanha iniciada pela chefe do Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio, professora Ana Paula Tavella Machado. Ela mobilizou todo o NRE e as diretoras de escolas para conseguir os produtos. Vale lembrar que Ana Paula é de Bandeirantes, trabalha em Cornélio Procópio, mas tem demonstrado compromisso com a Educação em toda a região. Ela também encampou outra ação solidária, que conseguiu a doação de aparelhos celulares a estudantes que não têm condições de acompanhar as aulas online, realizadas durante o período de pandemia.





Guapirama

A Prefeitura de Guapirama renovou o vestuário dos servidores que atuam no Pronto Atendimento Municipal. O prefeito Pedro de Oliveira (MDB) fez a entrega de novos uniformes a todos os servidores, garantindo melhores condições de trabalho de toda a equipe. Com a pandemia, a necessidade de uso de equipamentos que garantam segurança aos profissionais de saúde é cada vez mais um investimento necessário.





Sapopema

Entrou em funcionamento a Unidade Básica de Saúde do bairro Lageado Liso, em Sapopema. A nova estrutura foi montada para atender aos moradores e diminuir a distância até o posto de saúde da cidade. O espaço conta com consulta médica, atendimento de enfermagem, exames preventivos, psicólogo e nutricionista.





Sertaneja

O Governo do Paraná confirmou para janeiro de 2021 o início da construção de um novo trevo na PR-323, em Sertaneja, que vai ligar o distrito de Paranagi ao Estado de São Paulo. O anúncio foi feito pelo deputado Romanelli, que representa o município junto ao Governo do Estado.





Arapoti

A prefeita Nerilda Penna (foto), de Arapoti, anunciou investimentos de mais de R$ 6 milhões em diversos setores. Segundo a prefeita, cerca de R$ 700 mil serão aplicados em obras de revitalização da antiga estação ferroviária para abrigar a Casa da Cultura. Outros R$ 5,8 milhões utilizados para aquisição de um terreno para construção de até 400 casas populares.

Quatiguá

A Prefeitura de Quatiguá continua a executar obras de asfaltamento no bairro Jardim Cristal. Já foram finalizados os trabalhos de drenagem, boca de lobo e galerias, implantação de parquinho, guias e sarjetas. Segundo a prefeita Adelita Parmezan (PTB), o próximo passo e iniciar os serviços de pavimentação asfáltica, a exemplo do que já aconteceu em outros bairros da cidade.





Urgência

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) defendeu melhorias urgentes, recuperação da malha asfáltica e sinalização na BR-369, principalmente no trecho que corta Santa Mariana. Um expediente foi enviado ao diretor-geral do DER, Fernando Furiatti Saboia, com as cobranças, mais especificamente, no Km 68, no bairro Laranjinha. “Muitos estudantes percorrem diariamente esse trecho ao Centro de Educação Profissional Agrícola Fernando Costa. São alunos de vários municípios da região, que necessitam de melhorias nesse trajeto para que possam estudar e retornar aos seus lares com mais segurança”.