Norte Pioneiro em Revista Semanal

Resumo condensado na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Norte Pioneiro

A rodovia BR-369 ficou interditada nesta quarta-feira, 9, no trecho entre Cornélio Procópio e Jataizinho, nos kms. 117 e 114. O motivo foi a detonação de rochas feita pela Concessionária Triunfo Econorte, que realiza obras de duplicação da rodovia. O trânsito foi totalmente bloqueado para o trânsito das 14 às 18 horas e os motoristas foram obrigados a utilizar rotas alternativas.

Santa Amélia

O vereador Fabrício Pagliaci (PSDB) foi confirmado como candidato tucano à Prefeitura de Santa Amélia. A convenção aconteceu dia 7 de setembro. O vice-prefeito é Gelson Deveque, o Mala, do mesmo partido. A chapa Mais Oportunidade, Mais Empregos – Juventude com Atitude tem ainda 14 candidatos a vereador. “Santa Amélia merece ser cuidada com carinho, nosso povo merece o melhor é trabalharemos unidos para gerir da melhor maneira possível esta cidade”, resume o agora candidato a prefeito, Fabrício Pagliaci.

Cornélio Procópio

A Imprensa regional anunciou o fechamento do Posto da Polícia Rodoviária da BR-369, entre Cornélio Procópio e Santa Mariana. A informação seria de que o Posto foi desativado por falta de efetivo. Oficialmente os policiais foram realocados em grandes cidades com maior fluxo de veículos.

No entanto, o deputado Romanelli pretende reverter a decisão da PRF. Ele pediu, via Assembleia legislativa, informações ao superintendente da Polícia Federal no Paraná, Ismael de Oliveira, a respeito do suposto fechamento do posto. Segundo o deputado, o eventual fechamento traria ainda mais insegurança à população, que ficaria sem policiamento ostensivo por um longo trecho de rodovia federal, restando como opção apenas a base policial de Ibiporã ou de Santo Antônio da Platina, tendo em vista que o posto de Cambará encontra-se desativado desde 2014.



Jacarezinho

Em atendimento a pedido de moradores de Jacarezinho, o deputado Romanelli pediu ao diretor-geral do DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), Fernando Furiatti Saboia, a instalação de lombada eletrônica no trevo da saída de Jacarezinho para Cambará, na PR-431, que dá acesso ao centro da cidade, pela região da Vila São Pedro. Moradores pedem há anos medidas urgentes de segurança no trevo, que registra alto índice de acidentes. Romanelli visitou o município recentemente e conferiu in loco os perigos aos quais os motoristas que trafegam pelo trevo estão expostos.



Assaí

A Prefeitura de Assaí continua a executar ações de combate ao Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde realiza a operação de desinfecção dos espaços de saúde, praças e ruas da cidade e apela para a colaboração da população, para que não fique na rua, ou nesses espaços durante a aplicação do produto. No feriado da Independência, profissionais realizaram a desinfecção das UBS (Unidades Básicas de Saúde) e nas praças da Igreja Matriz São José e da Vila Nova, além do Parque Ikeda, primando pela segurança e saúde da população. Ainda esta semana, a desinfecção será nas ruas e comércios da cidade, sempre a partir das 18 horas.



Santo Antônio da Platina

Em Santo Antônio da Platina foram iniciados segunda-feira, dia 7, os trabalhos no novo prédio do PS (Pronto Socorro) Municipal. Antes, o padre José Antônio e o pastor Junior abençoaram o espaço, para depois iniciar disso, os servidores iniciarem os atendimentos.

A obra era esperada há décadas e, finalmente agora, com investimento de quase R$ 2 milhões foi entregue à população. O PS leva o nome do saudoso deputado estadual Bernardo Carli que viabilizou os recursos de R$ 1,5 milhão para reforma e R$ 500 mil reais para equipamentos e mobiliário, com uma contrapartida da prefeitura. O parlamentar morreu em acidente aéreo em julho de 2018 aos 32 anos. No espaço, além dos profissionais do Pronto Socorro, são 11 equipes médicas nas nove UBS (Unidade Básica de Saúde), sendo duas especiais, uma no centro e outra na Vila Ribeiro, sempre com médicos de plantão.



Quatiguá

Quem passa pela avenida Prefeito João Batista Bueno, o principal acesso à Quatiguá e um cartão postal da cidade, se depara com uma pista de caminhada e ciclovia de cerca de mil metros, além de canteiro central com mobiliário urbano (bancos, postes de iluminação, lixeiras e brinquedos) e um paisagismo diversificado que combina com a paisagem do local. A obra, realizada em 2017, com recursos próprios promove mais segurança, comodidade e bem-estar para população. Desde o início do mandato, a prefeita Adelita Parmezan (PTB) empenhou esforços juntamente com o deputado Romanelli para que a reivindicação dos moradores fosse atendida. “Hoje, o que era um sonho, virou realidade”, enfatiza a prefeita.

Bandeirantes

Estudantes bolsistas da Uenp (Universidade Estadual do Norte Pioneiro), em parceria com a 18ª Regional de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes, estão desenvolvendo trabalho de orientação por telefone, para prevenção da propagação do coronavírus nas empresas do de Bandeirantes. As empresas tiveram que realizar um plano de contingência para prevenção do coronavírus. A ação realizada pelos bolsistas consiste em verificar se as empresas estão adotando as medidas de precaução, como o uso de álcool em gel, de máscara e a limpeza do local. Participam da ação 11 alunos bolsistas da Uenp, selecionados em Chamada Pública da Fundação Araucária.

Uraí

A Prefeitura de Uraí adquiriu mais um veículo para ampliar a frota de transporte da cidade. O prefeito Carlos Tamura (PSD) anunciou a chegada de uma van, adquirida por meio do PAM (Programa de Aceleração dos Municípios). O prefeito agradece ao empenho e parceria do deputado Romanelli, do governador Ratinho Júnior (PSC) e do secretário de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega. O deputado Romanelli parabeniza o prefeito Carlos Tamura em dose dupla: pela conquista e pelo aniversário, comemorado essa semana.



Siqueira Campos

Não fosse a ação rápida da equipe do caminhão da Brigada de incêndio da Protork, que recebeu apoio dos bombeiros comunitários de Siqueira Campos, outra tragédia seria registrada nesta semana na cidade. Um incêndio numa residência no residencial Palmonari por pouco não terminou em tragédia. O fogo começou ao lado da cama, atingiu a cama e se alastrou pelo quarto. A dona da casa pediu socorro aos vizinhos, que viram o caminhão da brigada próximo ao local molhando a terra onde havia sido plantado feijão. A equipe agiu rápido e apagou o incêndio.