Norte Pioneiro em Revista Semanal

Acompanhe o resumo político nas cidades da região

Maio Amarelo

Em tempo de pandemia, a campanha Maio Amarelo, que visa conscientizar sobre a importância da segurança no trânsito, ganhou notoriedade justamente pela facilidade que o celular promove em unir pessoas. No entanto, no trânsito, é necessário que o motorista perceba o risco e proteja a vida. O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) lembra que este ano a campanha do Maio Amarelo é totalmente digital e voltada aos profissionais que prestam serviços essenciais e que precisam estar diariamente nas ruas para garantir a saúde, o abastecimento e a segurança da população. Por isso, vale o recado do deputado: “Evite acidentes, siga as leis de trânsito e salve vidas”



Inverno quente

A prefeitura de Santo Antônio da Platina, o Sesc e o MFC (Movimento Familiar Cristão) estão atuando para que o inverno seja quente para centenas de famílias. Este ano, devido à pandemia do coronavírus, o apoio da comunidade torna-se ainda mais necessário na campanha do agasalho. As doações podem ser feitas até 20 de junho nos principais supermercados, panificadoras e pontos do comércio de Santo Antônio da Platina.

Dia do Desafio

Em Cornélio Procópio e em muitos outras cidades brasileiras, o Dia do Desafio na quarta-feira, 27, foi no melhor estilo indoor. A proposta foi de estimular as pessoas a praticar atividades físicas de suas casas. Neste ano, as atividades foram adaptadas e os participantes desafiados a fazer parte de uma corrente pela atividade física. Não houve competição entre as cidades. Mesmo assim, o Dia do Desafio, que acontece há 26 anos, mobilizou a comunidade a vencer o sedentarismo.



Use Máscara

Com a regulamentação da lei que obriga o uso de máscaras de proteção facial em espaços públicos e privados, o Paraná quer garantir que toda a população paranaense seja exposta o mínimo possível ao coronavírus, evitando a proliferação da doença. Autor da lei no Paraná, Romanelli faz algumas recomendações importantes para evitar problemas. As vigilâncias sanitárias estadual e dos municípios terão a responsabilidade de fiscalizar o uso obrigatório de máscaras em ambientes de uso coletivo públicos ou privados. Inicialmente, os agentes da Vigilância Sanitária dos municípios devem aplicar uma advertência verbal a quem estiver sem máscara. A fiscalização, que poderá ser programada ou por denúncia, priorizará os lugares onde houver aglomeração de pessoas. As multas para quem estiver sem máscara varia entre R$ 106,67 e R$ 533,35. Já as empresas podem ter de desembolsar entre R$ 2.133,40 e R$ 10.667,00, se não cumprirem as recomendações.





Retomada do turismo

O deputado Romanelli e o prefeito Hiroshi Kubo (PSDB), de Carlópolis encontraram-se essa semana com o governador Ratinho Junior (PSD). Carlópolis é um dos principais destinos turísticos do Paraná, com destaque para a pesca esportiva e o turismo rural e náutico, e o aporte financeiro do Estado para promover e destacar o setor é extremamente importante para o desenvolvimento do Norte Pioneiro. Romanelli destacou importantes parcerias já realizadas entre o Governo do Paraná e a Prefeitura de Carlópolis, como os Jogos de Aventura e Natureza, que movimentou cinco municípios da região. Para ele, o esporte aliado ao turismo aquece a economia e promove a geração de emprego e renda.

Obras em Sertaneja

O prefeito de Sertaneja, Jamison Donizete (PSD) tem honrado todos os compromissos com a população e transformando o município em um verdadeiro canteiro de obras e investimentos. Mesmo em quarentena, as obras realizadas pela prefeitura continuam a todo vapor. “Destaco o comprometimento de todos os funcionários e equipe administrativa da prefeitura que demonstram a qualidade dos profissionais que estão à frente das atividades”.

Pandemia

Polícia Militar e prefeitura de Uraí vão garantir o cumprimento das medidas de isolamento, uso de máscaras, álcool em gel e várias outras restrições com vistas a combater o avanço da covid-19. Uma operação de orientação e abordagens na área urbana e no Distrito Cruzeiro do Norte foi realizada para conscientizar a população sobre a importância da prevenção. Segundo o prefeito Carlos Tamura (PSC) a luta contra a propagação da Covid-19 é responsabilidade de todos.



Saúde em alta

Guapirama comemora os investimentos recentes do Estado na área da Saúde. Com apoio do deputado Romanelli, a cidade recebeu mais de R$ 700 mil para investimentos no setor. O recurso será aplicado na compra de duas vans para transporte sanitário, uma ambulância e equipamentos para o novo Centro de Urgência e Emergência.