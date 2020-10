Norte Pioneiro em Revista Semanal

Dia do Professor

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) expressou o respeito e admiração que tem pelos profissionais de Educação do Paraná, em especial, pelos professores. Nesta quinta-feira, 15, foi comemorado o Dia do Professor. Romanelli, que é um dos principais defensores da Educação pública gratuita e de qualidade no Paraná, lembra que são os professores os grandes responsáveis pela renovação da esperança de que haverá dias melhores. Parafraseando Cora Coralina, diz Romanelli: “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”.

Jacarezinho

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), o IFPR (Instituto Federal do Paraná)/ campus Jacarezinho e a Prefeitura de Jacarezinho realizam de 22 a 25 de outubro o Festival da Cultura Jacarezinhense, produzido pela CNX Produções. O evento promete movimentar o cenário artístico do Norte Pioneiro. Por conta da pandemia, o Festival acontecerá de maneira online e terá apresentações de teatro, circo, artes visuais, cultura afro-brasileira, cinema e contação de histórias, dentre outros. O evento será transmitido inteiramente ao vivo, pela internet.

Jacarezinho 2

As atrações do Festival da Cultura Jacarezinhense foram escolhidas por meio de Edital Emergencial de Arte, Cultura e Entretenimento de Jacarezinho, que selecionou 31 produções artísticas. Essas produções serão apresentadas no Festival de Cultura ou na VI Mostra de Arte e Cultura Afro-Brasileira da UENP, prevista para novembro. O público poderá acompanhar as apresentações pelo site www.culturajacarezinho.com.br, pelo canal do YouTube e pelo Facebook do Festival.

Bandeirantes

O Rotary do Club de Bandeirantes, em parceria com a Prefeitura, o Sebrae, o Programa Cidade Empreendedora e instituições parceiras que formam o SRI (Sistema Regional de Inovação) que participam do GeniusCon, atuou em uma ação ambiental para recolher resíduos eletrônicos e encaminhá-los à reciclagem. A Coleta Regional de Resíduos Eletrônicos faz parte de uma ação planejada firmada durante o evento da GeniusCon de 2019 onde seriam recolhidos os materiais junto às comunidades dos municípios que compõem o Programa Cidade Empreendedora. Ao todo, mais de meia tonelada de lixo eletrônico foi coletada e retirada do meio ambiente.

Ribeirão Claro

O deputado Romanelli destacou nesta semana o investimento do Governo do Estado na reestruturação de duas estradas rurais de Ribeirão Claro. Romanelli informa que o município está recebendo cerca de R$ 800 mil para melhorar as estradas rurais que ligam a área urbana aos Patrimônios dos Abreus e Água da Mula, na área rural.

Ribeirão Claro 2

As duas localidades têm conquistado importantes empreendimentos rurais e recebem milhares de turistas anualmente, atraídos pelo turismo ecológico e pela prática de esportes radicais. O parlamentar explica que 2,6 quilômetros de terra batida vão ganhar nova pavimentação, com pedras poliédricas. A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2020.

Santo Antônio da Platina

Moradores da Vila Claro, em Santo Antônio da Platina estão comemorando os investimentos feitos pela Prefeitura na melhoria da rua Alfeu Bertolini e outras próximas.

As obras no bairro eram esperadas há mais de três décadas. As vias ainda não tinham asfalto. Mas, agora, com o empenho da atual administração, finalmente as ruas estão sendo pavimentadas. Além do asfalto, as ruas também recebem obras de manilhamento de água de uma mina e meio-fio.

Joaquim Távora

Já em Joaquim Távora, quem comemora os investimentos feitos pela Prefeitura são os moradores do bairro Asa Branca. As ruas do bairro estão ganhando infraestrutura de qualidade. A Prefeitura realiza obras no sentido de substituir o pavimento com pedra irregular por asfalto. O objetivo é melhorar a trafegabilidade das vias, já que as pedras irregulares dificultam a mobilidade de cadeirantes ou pessoas que dependem de apoio para locomoção. As obras já estão em andamento.

Troca de idade em alto estilo

Os parabéns da semana vão para a promotora de Justiça Kele Cristiani Diogo Bahena, de Santo Antônio da Platina, que comemorou aniversário ao lado das filhas Yasmin e Jordana (as três na foto principal) e amigos. Doutora kele, como é conhecida, é uma defensora dos direitos do cidadão e prima pela transparência e isonomia na Administração Pública.

Ela é coordenadora do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa) do Norte Pioneiro. Para ela, amadurecer é uma delícia. “O amadurecimento nos permite rir das bobagens, desdizer as certezas, ter um olhar generoso para as dificuldades alheias, julgar e pedir menos, abraçar e agradecer mais e perceber que, apesar do tempo que se fez, a vida só está começando. Sou aprendiz!” Parabéns, felicidades e muitos anos de vida são os votos de toda equipe do npdiario.