Norte Pioneiro em Revista Semanal

Boa eleição

Domingo é dia de decisão. Dia de escolher quem vai administrar cada um dos 399 municípios paranaenses e os vereadores, que são os representantes diretos do eleitor. O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) aproveitou a última semana antes da eleição para fazer dos apelos ao eleitor. “Entramos na última semana do mais insólito processo eleitoral da história do país. A pandemia do novo coronavírus se alastrou e estabeleceu o tal do “novo normal” com a obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento social e cuidados redobrados com a higiene pessoal”.

Vote consciente

O primeiro é para que cada eleitor vote de acordo com a sua consciência. Romanelli orienta a analisar o perfil dos candidatos e buscar conhecer a trajetória política de cada um e qual o trabalho deles em relação ao desenvolvimento local. “Vote consciente! O voto é secreto. Mas, acima de tudo, escolha candidatos que tenham projetos que vão mudar a vida das pessoas. Porque, se não for para transformar, é qualquer coisa, menos política”, avalia.

Proteja-se

Outro apelo é quanto à segurança, sobretudo por conta do novo coronavírus. A votação iniciará uma hora antes e o período das 7h às 10h é indicado preferencialmente para os eleitores com mais de 60 anos. Os demais eleitores não serão proibidos de votar neste horário, mas se possível, devem comparecer a partir das 10 horas. A orientação é para que os eleitores permaneçam de máscara nos locais de votação, evitem o contato físico com outras pessoas e votem da forma mais ágil possível, sem permanecer tempo desnecessário nas zonas eleitorais.

Prevenção

Todas as seções eleitorais terão álcool em gel para limpeza das mãos dos eleitores antes e depois da votação, e os mesários receberão máscaras, face shield (protetor facial) e álcool em gel para proteção individual. A biometria não será utilizada e a orientação é para que cada eleitor leve a sua caneta para assinar o caderno de votação. Use o e-titulo ou, se for apresentar o título eleitoral impresso, não há necessidade de entregar ao mesário. Basta apresenta-lo à distância. “Titulo no bolso, máscara no rosto, caneta na mão e boa eleição”, deseja Romanelli.

Norte Pioneiro

Romanelli aproveitou a última semana antes do pleito para participar de eventos de campanha Norte Pioneiro. Desde terça-feira (10) até sexta-feira (13), ele tem uma atuação expressiva na corrida eleitoral em 12 cidades da região. “Entramos na reta final das campanhas, é o momento em muitos eleitores decidem os seus votos. Estarei perto dos nossos candidatos, dos nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, pessoas preocupadas e determinadas em construir um Paraná ainda melhor”, disse.

Corpo a corpo

Romanelli iniciou a caminhada no Norte Pioneiro por Curiúva, para um corpo a corpo com os candidatos e eleitores. Depois ele passou por Jundiaí do Sul, Salto do Itararé, Guapirama, Conselheiro Mairinck, Bandeirantes, Itambaracá, Cambará, Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro, Joaquim Távora e Carlópolis. Vale lembrar que o deputado respeitou e orientou a todos os participantes a respeitar as medidas de segurança contra o novo coronavírus, dentre elas, o distanciamento social e o uso de máscara de proteção facial e álcool em gel. Segundo ele, o corpo a corpo se intensifica e os cuidados sanitários devem ser redobrados. “Já alertei aos candidatos e a minha equipe da importância de adotarmos as medidas necessárias para proteger a saúde da população. O processo eleitoral não pode ser um vetor de disseminação do vírus”, alerta.