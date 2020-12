Resumo na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Outorgavírus

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) voltou a defender que a licitação para as novas concessões das praças de pedágio do Paraná seja pelo menor preço e maior volume de obras. Em um ano encerram-se os atuais contratos de pedágio do chamado Anel de Integração. “São 24 anos de cobranças das tarifas mais caras e abusivas do país. Um pesado legado iniciado no fim dos anos 90 que acarretou prejuízos a toda cadeia produtiva paranaense”, disse o parlamentar.

Segundo ele, o argumento de que a taxa de outorga é a garantia de obras é a maior falácia, um factoide que tem que ser desmentido. “O Paraná precisa se insurgir contra essa nefasta ideia. Temos que criar uma vacina contra esse “outorgavírus”, que é uma das principais causas das tarifas abusivas no pedágio do Paraná”, alerta.

Casa Fácil

Presidente da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) por duas vezes, Romanelli reforçou o discurso em defesa de incentivos para construção de casas destinadas à famílias de baixa renda por meio de mutirões, ao propor emenda ao projeto que cria o programa Casa Fácil Paraná. Com isso, a empresa fica autorizada a desenvolver novas modalidades de sistemas construtivos, inclusive em regime de mutirão e autogestão, para atender às demandas habitacionais do Estado. Na prática, os terrenos e o material de construção poderão ser doados às famílias de baixa renda, que por sua vez executariam as obras. A emenda possibilita ainda firmar parcerias com entidades da sociedade civil organizada para a construção de habitações de interesse social, incluindo a realização de programas de autogestão e mutirão.

Mínimo Regional

O salário mínimo regional, que completa 15 anos em 2021, atende 1,5 milhão de trabalhadores no Paraná. É uma ação consolidada e fundamental às categorias que não têm dissídio coletivo. Romanelli, que já ocupou a cadeira de secretário estadual do Trabalho e Emprego, destacou os avanços nessa política, criada em 2006.

“Mantivemos o piso sempre 30% superior ao valor do salário mínimo nacional e, por meio de um acordo tripartite, vamos ter um reajuste pela soma do reajuste do piso nacional acrescido de 0,5%, que é 50% do PIB 2019”, explica Romanelli. Segundo ele, essa regra é importante porque assegura ganho real ao piso regional mesmo neste tempo de plena pandemia. “O mínimo regional movimenta o comércio e faz com que a indústria receba encomendas e o processo de consumo efetivamente aconteça”, completa.

Bandeirantes

O prazo de cessão dos professores da antiga FFALM (Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel), de Bandeirantes a Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná), que terminaria em julho desse ano, foi estendido até dezembro de 2022.

A proposta atende orientação do CNE (Conselho Nacional de Educação), que autoriza a alteração do calendário escolar por conta do coronavírus. Estadualizada em 2003, a FFALM foi incorporada à Uenp em 2006, quando a universidade foi criada. Por meio de um TAC (termo de ajustamento de conduta), todo o patrimônio da FFALM seria repassado à Uenp. No caso dos professores, eles são cedidos, até que se encontre solução para garantir a permanência deles em sala de aula e a continuidade dos cursos, sem interrupção.

Sertaneja

Mesmo com a crise provocada pela pandemia do coronavírus, o Governo do Paraná investiu cerca de R$ 3 milhões neste ano em Sertaneja. Balanço feito pelo deputado Romanelli aponta que a cidade avança e está preparada para o futuro. A Prefeitura realiza obra de melhoria da iluminação pública, que prevê a reestruturação do sistema, com a troca das luminárias convencionais por modelos LED, que são mais econômicos. Os recursos no valor de R$ 696 mil são da Sedu.

Sertaneja 2

Outros R$ 2,15 milhões para mais 10 projetos, que atendem a comunidade com a geração de emprego e renda e a prática esportiva e garantem investimentos para a construção de um barracão industrial, revitalização de uma praça e implantação do projeto Meu Campinho, além de promover o recapeamento asfáltico em vias urbanas, com a requalificação de calçadas. Os recursos também possibilitaram a compra de um caminhão caçamba; um trator agrícola e um automóvel.

Santo Antônio da Platina

Em 2021, a Prefeitura de Santo Antônio da Platina terá monitoramento por câmeras de segurança. Serão instalados 12 equipamentos em locais estratégicos, ainda não definidos, nas entradas e saídas da cidade. Os recursos para a aquisição já estão previstos no orçamento. Além de inibir ações criminosas, a iniciativa aumenta a sensação de segurança da comunidade. Entre os principais motivos do investimento estão a possível descobrir a rota de fuga de assaltantes, por exemplo, além do monitoramento da movimentação de marginais.

Jacarezinho

O toque de recolher decretado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) deu força a decretos expedidos em vários municípios que se encontram em situação caótica, por conta do aumento do número de contágio do novo coronavírus. Cornélio Procópio e Jacarezinho também adotaram a mesma providência.

O prefeito Sérgio Farias (DEM) de Jacarezinho decretou toque de recolher, com a finalidade de conter a disseminação do coronavírus, que tem apresentado avanço significativo nas últimas semanas. Apenas os serviços não essenciais serão mantidos. Conscientização da população, em atendimento às recomendações sanitárias evitando aglomerações, ainda é a maneira mais eficaz para frear o contágio do coronavírus.

Cornélio Procópio

Em Cornélio Procópio também há o toque de recolher como medida de combate à transmissão do Covid-19. Mas, há também uma boa notícia. Dois novos respiradores foram entregues ao hospital de referência, Casa de Saúde Dr. João Lima. Os equipamentos vão reforçar o atendimento na demanda dos casos relacionados à contaminação pelo novo coronavírus. Os respiradores foram recebidos pelo diretor clínico do hospital, João Batista Lima Filho.

Cornélio Procópio 2

Outra boa notícia é que o prefeito Amin Hannouche (PSD) anunciou a antecipação do salário de dezembro e do décimo-terceiro. Juntas, as duas folhas de pagamento somam cerca de R$ 11 milhões. Acrescido os vencimentos referentes a novembro, Somente com o pagamento de salários a Prefeitura vai injetar mais de R$ 16 milhões na economia local. “É uma prática que temos mantido desde que assumimos nosso primeiro mandato como prefeito em 2005. Entendemos que o funcionário público municipal é quem carrega o peso da administração pública e sempre nos programamos para que isso possa acontecer”, disse Amin Hannouche que, em janeiro do ano que vem, assume a quarta gestão como prefeito.