Resumo de informações na coluna do jornalista Valdir Amaral

Que venha 2021 (A)

O ano de 2020 chegou ao fim, com a marca de ter sido um dos mais desafiadores, que impôs novas regras e dificultou o trabalho e as atividades de muitos profissionais. O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) fez um balanço do ano legislativo na Assembleia, que chegou ao fim no dia 18 de dezembro.

Agora, os deputados retornam à ativa somente no dia 1º de fevereiro, com a posse da nova mesa diretora, da qual Romanelli continua como primeiro-secretário, junto com o também reeleito, presidente Ademar Traiano (PSDB). Neste ano, apesar das restrições, foram 306 projetos aprovados pelos deputados que se tornaram lei e estão em vigor em todo o Paraná.

Que venha 2021 (B)

Romanelli lembra de duas das principais lutas dos deputados em 2021 e que já constarão na pauta de discussão da Assembleia Legislativa do Paraná: a vacina e o pedágio. Como primeiro-secretário, Romanelli articulou o adiantamento de repasse de recursos da Assembleia para a compra de doses da vacina contra o Covid-19. A proposta, segundo o deputado, é que o Estado faça o planejamento financeiro e logístico com antecedência para que, tão logo a vacina esteja disponível, o Paraná tenha recursos para a compra das doses. Com o recurso destinado pela Assembleia para a compra das vacinas, a Secretaria de Saúde já adquiriu as seringas e agulhas e deixou todo o aparato necessário para vacinar os paranaenses. “Vamos vencer esta luta contra o covid-19, com planejamento e união de todos os setores”, estima Romanelli.

Pedágio

Outra luta que Romanelli aponta que será árdua de todos os deputados é contra o novo modelo de pedágio proposto pelo Governo Federal. Além disso, a Assembleia também trava um embate acirrado contra as concessionárias do Anel de Integração, que terão o contrato encerrado em novembro de 2021. Com muitas obras ainda a serem realizadas e os aumentos constantes e arbitrários, Romanelli denuncia o descaso e desrespeito com o motorista paranaense. Para ele, é importante que toda a sociedade se mobilize para que o Paraná não herde “sucatas”, muito menos não tenha concluída as obras previstas em contrato, superfaturadas nas últimas duas décadas, mas não realizadas.

Cisnorpi

O empresário Marcelo Palhares (PSD), prefeito eleito de Jacarezinho, será o novo presidente do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro). Conforme adiantado por essa coluna, ele foi escolhido por unanimidade, em eleição que aconteceu terça-feira, dia 22. Ele será gestor do consórcio no biênio 2021/2022. Adelita Parmezan (PTB), de Quatiguá, foi eleita vice-presidente. O prefeito eleito de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato (PSB) será o novo secretário. “Nossa meta é dar a oportunidade ao maior número de pacientes possíveis o tratamento médico aqui mesmo na região, sem a necessidade de viagens para cidades maiores. Reduzir essas viagens significa muito mais segurança e comodidade para quem precisa de tratamento”, avalia o novo presidente do Cisnorpi, que na campanha eleitoral, contou com o apoio do governador Ratinho Junior (PSD) e o deputado Luiz Claudio Romanelli.

Amunorpi

Já a Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) terá como presidente o prefeito reeleito de Carlópolis, Hiroshi Kubo (PSD). Luis Henrique Germano (PSD), de Siqueira Campos foi eleito vice-presidente e João Carlos Bonato (PSB), de Ribeirão Claro será o segundo vice-presidente. O novo presidente da Amunorpi agradeceu ao governador Ratinho Júnior e ao deputado Romanelli pelo apoio nos quatro anos em que está na Prefeitura de Carlópolis. Hiroshi Kubo terá o desafio de fazer uma gestão moderna e eficiente à frente da Amunorpi, além de fortalecer a instituição, que nos últimos anos perdeu alguns municípios associados. O retorno às atividades da Associação está previsto para o dia 11 de janeiro.

Saneamento

O deputado Luiz Claudio Romanelli confirmou investimentos de R$ 7,86 milhões da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) entre 2021 e 2025, em vários municípios do Norte do Paraná. Cinco municípios do Norte Pioneiro serão atendidos com a instalação de poços tubulares profundos para ampliar a capacidade do sistema. Segundo o deputado, somente no último trimestre deste ano foram contratadas obras de operacionalização de poços em Ibaiti, Japira e Leópolis. Já em Santa Mariana, um novo poço acaba de entrar em operação. Em Ibaiti, a ampliação do sistema atual consiste na implantação de 50 quilômetros de rede, duas elevatórias e uma nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). Curiúva, Barra do Jacaré e Leópolis foram contemplados com sistemas completos e modernos de esgotamento sanitário. As obras seguem a todo vapor.

Itambaracá

Estudantes de Itambaracá terão um novo ônibus para transporte em 2021. Emenda do deputado federal Felipe Francischini (PSL) já aprovada, garante a aquisição do veículo 0km. A partir de janeiro, o município será administrado por Mônica Cristina Zambon Holzmann e pelo vice-prefeito Marcus Vinicius de Andrade, o ‘Marquinhos’, ambos do PSL. O novo ônibus será utilizado no transporte de estudantes da área rural, facilitando o acesso dos alunos às escolas municipais.

Bandeirantes

A comunidade de Bandeirantes deu exemplo de solidariedade neste fim de ano. A Campanha de Alimentos em prol do Hospital do Câncer ( foto principal ) de Londrina realizada em novembro foi considerada um total sucesso pelos diretores da instituição. Moradores da cidade doaram milhares de produtos de higiene, material de limpeza e alimentos não perecíveis. Segundo a direção do HC, a arrecadação de alimentos superou as expectativas. O Hospital do Câncer Antônio Prudente é referência no tratamento do câncer no Norte do Estado e atende pacientes de toda a região com procedimentos mensais entre consultas, internações, cirurgias, sessões de quimioterapia e radioterapia.

Feliz Ano Novo

Nesta sexta-feira, dia 1º de janeiro, vamos dar as boas vindas a 2021. Depois de passar por um ano difícil e de nos afastarmos das pessoas que nos são queridas, o momento requer os mesmos cuidados. O alerta é do deputado Romanelli, que lembra que o vírus ainda está presente e que, por isso, é necessário que as festas de fim de ano sejam acompanhadas de todos os cuidados necessários para evitar a contaminação: usar máscara de proteção facial, higienizar as mãos com álcool e manter o distanciamento. “Abraços são sempre bem-vindos e fazem muito bem. Mas, nesse momento, precisamos lembrar que todos os cuidados são necessários. Então, vamos permitir que aqueles que amamos possam continuar saudáveis e por perto também em 2021. Feliz Ano Novo”, deseja Romanelli. Esse também é o desejo deste colunista.