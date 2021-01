Resumo dos últimos dias na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Outorgavírus

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) criticou duramente o novo modelo de pedágio proposto pelo governo federal para as rodovias paranaenses. Ele alerta que a nova proposta é mais prejudicial à economia do Paraná ao manter a taxa de outorga e transferir metade do valor para as concessionárias, além de limitar o desconto máximo que as empresas podem apresentar.

“Não aceitamos uma licitação viciada, baseada no interesse das empreiteiras e não no interesse público. Essa nova cepa do outorgavírus é ainda mais letal e mais grave, porque deixa metade da taxa de outorga nas mãos das concessionárias, que habilmente vão diluir os valores contabilmente e aumentar os seus lucros”, acusa.

Novas praças

Romanelli informa que no estudo apresentado à bancada paranaense, o Ministério da Infraestrutura prevê licitar 3.327 quilômetros de rodovias estaduais e federais em seis lotes, numa concessão de 30 anos. “Serão 42 praças de pedágio, 15 praças a mais do que atualmente. A previsão é de R$ 42 bilhões em investimentos e que em 10 anos sejam duplicados 1.861 quilômetros de vias”, anuncia. No Norte Pioneiro, além de continuar a cobrança de pedágio na divisa do Paraná com São Paulo, em Jacarezinho, a proposta – ainda não aprovada – prevê a instalação de uma nova praça, em Siqueira Campos.

Vacinação

“Finalmente, chegou o dia que todos esperávamos, quando vamos iniciar um ciclo histórico, dando fim a um período marcado por muitas perdas.Vamos vencer o coronavírus!” A citação é do deputado Romanelli, ao anunciar a distribuição de 7 mil doses da vacina para as regionais de Saúde de Cornélio Procópio e Jacarezinho, para imunizar os integrantes do grupo de risco de 43 cidades da região. Para Romanelli, os deputados estaduais tiveram um papel preponderante no combate à pandemia, aprovando leis importantes e destinando R$ 100 milhões para a compra da vacina. Em todo o Paraná, a estimativa é de que 4 milhões de doses da vacina sejam aplicadas até maio deste ano.

A expectativa é vacinar a maioria dos paranaenses acima de 18 anos ainda em 2021.

Santana do Itararé

Em Santana do Itararé foram confirmados 10 casos da Covid-19 entre os servidores. Por isso, e para evitar que mais pessoas sejam contaminadas, a Prefeituram (foto da capa) optou pela interrupção das atividades, que voltam à normalidade apenas no 1º de fevereiro. O prefeito Zé Isac (PT) disse que a decisão atende às normas de segurança e saúde pública. “O prédio ficará fechado e isolado e vamos tomar todas as medidas necessárias para o bem estar dos funcionários e da população”, tranquiliza.

O prefeito apela ainda para que visitantes e moradores colaborem com os cuidados, usando máscara, álcool em gel e evitando aglomeração.

São Sebastião

Vários municípios do Norte Pioneiro prestaram homenagem a São Sebastião, pelo dia dedicado a ele, quarta-feira, 20. Joaquim Távora e Jacarezinho tem o santo como padroeiro.

Em Jacarezinho, a Prefeitura decretou transferência do feriado para sexta-feira, mas apenas para o setor público. Já em Ribeirão do Pinhal aconteceu a tradicional Cavalgada de São Sebastião, que foi antecipada para domingo, dia 17.

Ao todo, 108 cavaleiros participaram da homenagem e, claro, todos respeitaram as normas de segurança devido a covid-19, com benção no pátio do Santuário.

Parceria

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) mais uma vez mostra que está comprometida com o desenvolvimento regional.

Numa parceria com a Prefeitura de Jacarezinho, a Universidade vai proporcionar aos pacientes que tiveram Covid-19, o acompanhamento com fisioterapeuta, psicólogo e educador físico para tratar possíveis consequências da doença. O prefeito Marcelo Palhares (PSD) disse que parceiras como a Uenp são importantes para a administração. “Vamos aproveitar todo esse potencial intelectual dos universitários em favor da população de Jacarezinho”, disse o prefeito.

Jacarezinho

Por falar nisso, antes mesmo de completar um mês no cargo, o prefeito Marcelo Palhares dá sinais de que as coisas serão diferentes por lá. Pelo menos, pelos próximos quatro anos.

Durante a campanha, que teve apoio do deputado Romanelli, Marcelo assumiu diversos compromissos. Um deles foi de construir um Posto de Saúde na região do Aeroporto, uma das mais populosas da cidade, que inclui o bairro Nossa Senhora das Graças.

Nessa semana, o prefeito esteve em Curitiba, onde apresentou o projeto e o protocolou no Governo do Estado. O novo posto terá 330 metros e uma estrutura completa para atender com eficiência toda a comunidade.

Santo Antônio da Platina

A vacinação contra a covid-19 em Santo Antônio da Platina começou pelos idosos. Os 87 internos do Asilo São Francisco de Assis foram os primeiros a serem vacinados.

Os profissionais de saúde da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e dos nove leitos semi-intensivos exclusivos para os pacientes da Covid-19 do Hospital Regional do Norte Pioneiro e também aqueles dedicados ao tratamento do novo coronavírus do Hospital Nossa Senhora da Saúde e do Pronto Socorro Municipal também já estão sendo imunizados.

Santo Antônio da Platina 2

Irresponsabilidade! Assim foi definida pelo prefeito Professor Zezão (PHS), de Santo Antônio da Platina, a obra do viaduto na BR-151, pela concessionária de pedágio. Zezão lembrou que a responsabilidade pelos estudos e obras é da Econorte e quem mudou a estrutura da BR-153 não foi o município, mas sim a concessionária. “A Econorte fez tudo e os prejuízos são por causa dela. É uma covardia dizer que a água que desce é o motivo do alagamento na construção do trevo.

Ela fez o projeto e o engenheiro deveria ter calculado tudo.

O trevo vem sendo problema há anos e a Econorte deixou para fazer no final do contrato e agora vem com essa irresponsabilidade”, declarou.

O prefeito acionou os Ministérios Públicos Estadual e Federal sobre a situação e os problemas sérios que ocorrem sempre que chuvas fortes atingem o viaduto.

Siqueira Campos

A Pro Tork – maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e líder mundial em capacetes – inaugurou em Curitiba a KTM Motos, mais nova concessionária do grupo, que é genuinamente de Siqueira Campos. A KTM é a líder mundial no mercado de motocicletas esportivas off road, além de já ter conquistado mais de 270 títulos de campeonatos mundiais.

Além da forte expressão no mercado europeu e norte americano, a KTM também abriu recentemente novas joint ventures completas em São Paulo, em Dubai e nas Filipinas. O governador Ratinho Júnior (PSD) e o deputado Romanelli participaram da solenidade. “A Pro Tork orgulha o Paraná ao investir e acreditar na criação de empregos, inovação e negócios”, disse Romanelli.

Siqueira Campos 2

A inauguração seguiu todos os protocolos de segurança diante da pandemia do novo coronavírus. Marlon Bonilha, presidente do grupo, disse que a paixão move todas as ações e investimentos da Pro Tork no Paraná. “Creio que este é o segredo e tenho certeza que colheremos bons frutos. Foi ótimo receber a todos e ver o entusiasmo por poderem contar com o nosso suporte, tudo com muita qualidade e preço justo. A loja será um ponto de apoio para a fidelização da marca, com todos os serviços. Vamos acelerar”, disse.

A Pro Tork tem mais de 40 mil itens de fabricação própria no Brasil. A empresa atende mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.

Santo Antônio do Paraíso

Com investimentos de R$ 5 milhões, Santo Antônio do Paraíso inaugurou a Villa Puree, indústria que vai despolpar 300 toneladas de frutas/mês, passando em breve para 1,8 mil toneladas de frutas. A solenidade de inauguração contou com a participação do deputado Romanelli, do governador Ratinho Júnior e do prefeito Devanir Martinelli (PV). “As características geográficas e climáticas do Norte Pioneiro contribuíram para que Santo Antônio do Paraíso recebesse esse grande investimento, que a médio prazo, vai gerar mais empregos em toda a região”, afirma Romanelli.

A empresa, neste primeiro momento, vai criar 62 empregos – destes, 40 serão colaboradores. Mas a meta é contratar 1800 trabalhadores diretos e indiretos nas próximas etapas.

Santo Antônio do Paraíso 2

Segundo o deputado, com a inauguração da unidade, a previsão é de que o Norte Pioneiro ganhe novo impulso na produção e cultivo de abacaxi, ameixa, goiaba, manga, maracujá, morango, pêssego e pitaia. Romanelli lembra que o Estado garantiu investimentos de R$ 486 mil para a compra de mudas pelos produtores e R$ 380 mil na pavimentação com pedras poliédricas de estradas rurais da região.

Além de Santo Antônio do Paraíso, a estimativa é de que sejam abertas novas vagas de trabalho em Congonhinhas, Andirá, São Jerônimo da Serra, Nova Santa Bárbara, Jaboti, Pinhalão, Ribeirão do Pinhal, São Sebastião da Amoreira e Jundiaí do Sul, num raio de até 150 quilômetros.

Joaquim Távora

O prefeito Reginaldo Vilela (Pode) de Joaquim Távora fez a primeira visita oficial ao gabinete do deputado Romanelli.

O chefe do executivo gentilmente presenteou o deputado com um café produzido na cidade e que é reconhecido em qualidade, sendo exportado para diversos países. “O prefeito assumiu a gestão há poucos dias e espero que possamos trabalhar em uma boa parceria para o município”, comenta Romanelli.

Santa Cecília do Pavão

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) poderá ter um presidente “pé vermelho”. O prefeito Edimar Santos (foto), de Santa Cecília do Pavão, que atualmente é vice-presidente da Associação, será candidato à presidência da instituição. “O Paraná é de todos, a vida acontece nas cidades, pequenas, médias ou grandes. Todas com peculiaridades, potencial de crescimento, perfil socioeconômico.

Atender bem as cidades e seus gestores, através de uma pauta municipalista, faz parte dos desafios da AMP”, disse o candidato pé vermelho.

A eleição está prevista para abril, mas pode ser antecipada porque o atual presidente, Darlan Scalco, não é mais prefeito. Fundada em 1964, a AMP congrega todos os 399 municípios do Estado, é filiada à CNM (Confederação Nacional dos Municípios) e lidera o movimento municipalista estadual.

Feliz Aniversário

Os parabéns desta semana vão para o deputado Romanelli, que comemorou aniversário terça-feira, 19.

Uma das mais influentes lideranças políticas do Norte Pioneiro e do Paraná, Romanelli tem sido o principal articulador entre o Governo do Paraná e os municípios.

Com a experiência de cinco mandatos, além de ter assumido pastas importantes no Governo, como da Habitação e do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Romanelli é atualmente a liderança mais conceituada e preparada para ajudar o Paraná a superar seus maiores desafios, seja na retomada da economia ou em quaisquer outros segmentos.

Os parabéns da coluna apenas reforçam as centenas de votos de felicitações enviados ao deputado pelas redes sociais e pessoalmente. Desejamos saúde, paz e longa vida.