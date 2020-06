Norte Pioneiro em Revista Semanal

Inauguração

A prefeita Nerilda Penna (PSB), de Arapoti se destaca pelo volume de ações e obras anunciadas recentemente. Nos últimos dias, a prefeita inaugurou obras e anunciou investimentos em pavimentação asfáltica. Vale lembrar que, em tempos de pandemia, as inaugurações ocorreram sem público, respeitando o distanciamento social e o uso de máscaras. Nerilda inaugurou o novo Pátio de Máquinas da prefeitura.

Ela anunciou também que o espaço vai abrigar a Usina de Asfalto adquirida pela Prefeitura, que será utilizada na pavimentação de ruas do Distrito Industrial e do Jardim Alphaville. Ela também sancionou a lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, um avanço na defesa do ativismo feminino, crescente em todo o Brasil.

Policlínica Municipal

Já em fase de acabamento, a prefeitura de Assaí inaugura no início de julho a Policlínica Municipal, que ofertará atendimentos de fisioterapia, odontologia, psicologia, fonoaudiologia e serviço social (foto). A policlínica vai funcionar no antigo prédio da biblioteca municipal. A prefeitura investiu mais de R$ 50 mil reais para transformar o espaço.

Eleições 2020

O prefeito Hiroshi Kubo (PSD) e a vice-prefeita Ana Lúcia Moreno da Silva (PV) anunciaram que pretendem continuar a dobradinha vitoriosa de 2016, quando foram eleitos para comandar a prefeitura de Carlópolis. Eles contam com o apoio do deputado Romanelli (PSB) e do governador Ratinho Junior (PSD). A homologação da candidatura, no entanto, dependerá da convenção partidária, que deve acontecer somente depois que passar a pandemia. Por enquanto, os dois, que já são lideranças respeitadas em Carlópolis, são apenas pré-candidatos que desejam dar continuidade ao bom trabalho realizado no município.

Vacinação

A Secretaria de Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 em Cornélio Procópio. Até o dia 30 de junho, pessoas que integram os grupos prioritários devem procurar uma unidade básica de saúde para tomar a dose e se imunizar.

#ForçaProtork

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) se solidarizou com os colaboradores e à família Bonilha, de Siqueira Campos. Um incêndio destruiu uma unidade têxtil da empresa, que é a maior fabricante de motopeças da América Latina, a maior indústria do Norte Pioneiro e uma das maiores do Paraná. “Minha solidariedade aos colaboradores e à família Bonilha, que fazem da ProTork um verdadeiro orgulho do Norte Pioneiro e do Paraná. Felizmente, não houve feridos e a brigada de incêndio da empresa agiu rápido, controlando o fogo. Certamente seu time vai superar esse acidente. #ForçaProTork”

Gestão eficiente

Nova ponte

A prefeitura de Guapirama deve finalizar em breve as obras de construção de uma nova ponte sobre o Rio Douradinho, no Bairro do Dourado. O prefeito Pedro de Oliveira (MDB) agradece ao apoio do deputado Romanelli (PSB) na conquista dos recursos. Pedro Banzé, como é conhecido o prefeito, também agradeceu ao chefe de Gabinete Ronald Oliveira, que, segundo o ele, “tanto trabalhou para que tudo isso fosse concretizado”. “Nós somos eternamente gratos”. Registrado.

Sentinela

O posto de saúde central de Joaquim Távora passou a ser unidade sentinela para pessoas com sintomas gripais e atende exclusivamente casos suspeitos do coronavírus. Os demais atendimentos serão na clínica da mulher e no posto de saúde da Asa Branca, informa a prefeitura. A sala de vacina do posto central também foi transferida para a Clínica da Mulher. Como Unidade Sentinela, o Posto de Saúde será fundamental para evitar a disseminação do vírus no município. O prefeito Gelson Mansur Nassar (PSDB) apela para que os moradores redobrem os cuidados ao sair de casa, com o uso máscaras de proteção facial, álcool em gel e distanciamento social.

Reforma da praça

A prefeita Adelita Parmezan (PTB), de Quatiguá, anunciou que os trabalhos de reforma e revitalização da praça Expedicionário Eurides Fernandes do Nascimento já começaram. O primeiro passo foi cercar o local com tapumes para evitar acidentes. O espaço, no centro da cidade, é o principal ponto de encontro das famílias e jovens de Quatiguá e, passando a pandemia, certamente será ainda mais procurado para passar momentos agradáveis. Ainda em Quatiguá, a prefeitura continua o trabalho no Jardim Cristal, onde estão sendo construídas tampas removíveis que facilitam a ação da limpeza das redes pluviais. Também estão em construção as bocas de lobo (bueiros) ou caixas-ralo, como se diz em Quatiguá, além da inserção do meio-fio no local.

Calçamento

A prefeitura de Sapopema recebeu recursos no valor de R$ 250 mil para pavimentação de ruas do Jardim Alto Alegre. O dinheiro é do governo federal, liberado por meio de emenda parlamentar da deputada Luísa Canziani (PTB). O prefeito Paulinho Branco (CDN) disse que essa é uma demanda da população e que a obra vai melhorar as condições de vida dos moradores, oferecendo mais conforto. O dinheiro será aplicado também em obras de drenagem pluvial e melhoria do tráfego de veículos e pedestres. “Nossa parceria com a deputada federal Luísa Canziani e com o deputado estadual Romanelli tem trazido muitos benefícios para Sapopema, meu agradecimento especial em nome de todos os moradores”, comenta o prefeito.

Juventude Empreendedora

O município de Sertaneja tornou-se um parceiro formal no Programa “Juventude Empreendedora do Paraná”. Com isso, jovens de 17 a 29 anos podem se inscrever em uma capacitação gratuita online em empreendedorismo, que tem como objetivo ensinar a abertura e manutenção de negócios com baixo investimento, em meio à crise causada pelo coronavírus. O Programa Juventude Empreendedora Online irá acontecer de 15 a 19 de junho com aulas ao vivo. As inscrições podem ser feitas no www.juventudeempreendedora.com

#usemascara

Para reforçar a importância do uso da máscara como forma de proteção e combate ao Coronavirus, a Prefeitura de Uraí está distribuindo máscaras para as famílias de baixa renda inscritas no cadastro único. Essa medida alerta que o cuidado é pessoal, mas os benefícios da utilização do equipamento são coletivos. Pessoas que se enquadram nos programas de baixa renda e que não têm a máscara de proteção devem comparecer no Cras do Centro Social Urbano (Avenida Kotaro Itimura, 1450), para retirar o artefato, proteger a si e aos demais.

