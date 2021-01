Resumo dos últimos dias na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Menosprezo – O deputado Luiz Cláudio Romanelli criticou duramente os critérios adotados pelo Ministério da Saúde para definir a quantidade de doses da vacina AstraZeneca enviadas ao Paraná.

Para ele, o Governo Federal trata o Estado com menosprezo. “Paraná e Rio Grande do Sul têm a mesma população. Então, por quê será que os gaúchos receberam 34% a mais de vacinas que os paranaenses? Não basta sermos prejudicados com as tarifas de pedágio mais caras do Brasil, agora temos de engolir o menosprezo do Ministério da Saúde com a distribuição das doses da vacina de Oxford”, questiona.

Tecnologia – A UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná) e a UEL (Universidade Estadual de Londrina) coordenam o aplicativo Saúde Online Paraná. A plataforma de telessaúde é uma inovação tecnológica utilizada como medida de prevenção e combate ao coronavírus e seus efeitos psicológicos.

No app, os usuários podem acessar informações oficiais sobre a covid-19 e receber atendimento de profissionais da saúde. A plataforma permite ainda que a pessoa faça a triagem para a covid-19, agendamento médico e receba prescrição de exames e diagnósticos para outras doenças. Para utilizar o Saúde Online PR, basta fazer o download na loja de aplicativos do celular (disponível no Google Play e App Store) e cadastrar-se.

Jacarezinho – Das 1.041 doses da vacina contra a Covid-19 recebidas pela Prefeitura de Jacarezinho, 531 já foram aplicadas. A quantidade foi suficiente para imunizar 100% dos profissionais da Atenção Primária em Saúde, de laboratórios públicos e privados que realizam testes para covid-19 e da Vigilância em Saúde.

Ainda nesta semana, os trabalhadores do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) e do Hospital dos Olhos também foram imunizados.

Ribeirão Claro – Mais de 3 mil pessoas aguardam pela realização de exames de imagem, procedimentos odontológicos e especialidades em Ribeirão Claro. O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde (foto abaixo), que é coordenada pela vice-prefeita Ana Maria Molini.

O estudo considera todos os protocolos realizados até o dia 31 de dezembro de 2020. O relatório aponta que 1.329 pessoas estão aguardando por exames de imagem, 966 esperam na fila para consulta de especialidades médicas, 338 aguardam para fazer tratamento de canal, 85 necessitam de prótese dentária e outras 240 precisam de atendimento para extração de siso, cirurgia e entre outros procedimentos dentário. O prefeito João Carlos Bonato (PSB) considera que os números exorbitantes das filas de espera serão um dos desafios para a saúde local.

Carlópolis – O prefeito Hiroshi Kubo (foto de capa), de Carlópolis anunciou para fevereiro a conclusão das obras de reforma do Hospital São José. Foram investidos mais de R$ 5 milhões no imóvel, que também abriga uma UBS (Unidade Básica de Saúde). Segundo o prefeito, somente na aquisição do prédio com o terreno foram investidos cerca de R$ 2,3 milhões com recursos do município, em parceria com os Governos Estadual e Federal. Anexo ao prédio do hospital está em fase de construção o Centro de Diagnóstico por Imagem, por meio de convênio entre o município e o Governo do Paraná. O centro será ligado à unidade hospitalar por um corredor que vai garantir a realização de exames de imagem especializados.

Santo Antônio da Platina – A Prefeitura de Santo Antônio da Platina recebeu mais um micro-ônibus para auxiliar no transporte de pacientes a grandes centros Saúde do Paraná. O prefeito Professor Zezão Coelho (PHS) disse que a conquista é mais que merecida e que o novo veículo vai garantir mais segurança aos pacientes e acompanhantes. O micro-ônibus foi adquirido por meio de emenda parlamentar. O deputado Luiz Claudio Romanelli parabenizou o prefeito e toda a equipe da Prefeitura por mais essa conquista.

Sapopema – Em visita a Curitiba, o prefeito Paulinho Branco (PSB) conseguiu vários recursos para Sapopema, apadrinhado pelo deputado Romanelli. Junto com o vice-prefeito Antenor Alves Carneiro e acompanhado do assessor parlamentar Ronald de Oliveira, Paulinho visitou o secretário Márcio Nunes (Meio Ambiente) e saiu com o compromisso de liberação de recursos no valor de R$ 450 mil para a conclusão da segunda etapa das obras do Parque Linear de Sapopema. No Incra, foram confirmados investimentos para legalização de propriedades rurais. Já na Secretaria da Agricultura, Romanelli e Paulinho garantiram R$ 1,5 milhão para pavimentação das estradas rurais de Sapopema.

Volta às Aulas – As escolas das redes municipal e privada de ensino de Cornélio Procópio serão retomadas gradativamente. O retorno das atividades educacionais foi definido em reunião com o prefeito Amin Hannouche (PSD), a vice Angélica Olchaneski (PSB) e a secretária de Educação, Maria Lídia Funari. A data para o retorno presencial nas escolas públicas somente acontecerá depois da análise dos números de casos de covid-19. O início do ano letivo está marcado para 9 de fevereiro. Já as escolas particulares voltarão de forma híbrida, com parte dos alunos em aulas presenciais e outra por videoaulas.

Bandeirantes – A Prefeitura de Bandeirantes realizou obras de substituição de lâmpadas em postes próximos à Vinícola La Dorni (foto abaixo ). O espaço é um dos principais pontos turísticos da cidade e recebe visitantes de várias partes do Brasil. Funciona em um castelo e gera diversos empregos no município.

A comida italiana e o vinho são uma das riquezas gastronômicas de Bandeirantes, que fazem da Vinícola um potencial no Norte Pioneiro. Vale lembrar que La Dorni é uma das pioneiras na produção de vinho sem álcool, conhecido também como “vinho do padre”. Para melhorar a iluminação no bairro Residencial das Torres, a Prefeitura de Bandeirantes utiliza lâmpadas de LED mais econômicas, eficientes e ambientalmente corretas.