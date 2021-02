Resumo na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Pedágio justo

O Norte Pioneiro é região onde estão instaladas praças de pedágio que cobram as tarifas muito caras. Sem ter por onde escapar, empresários e lideranças de diversos setores se uniram para pedir a extinção de pelo menos uma delas, a de Jataizinho. Para atravessá-la, o motorista tem de desembolsar R$ 26,40.

Os presidentes da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná), Amin Hannouche (PSD) e da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) Hiroshi Kubo (PSD), prefeitos de Cornélio Procópio e Carlópolis, respectivamente, exigem que os novos contratos de pedágio sejam efetivados de forma justa e menos onerosa do que os atuais. Segundo os dois líderes regionais, as tarifas das praças de Jataizinho, Jacarezinho (R$ 24,40) e Sertaneja (R$22,70) provocam impactos profundos na produção agrícola da região e influenciam no desenvolvimento social e econômico dos municípios.

Pedágio justo 2

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB), que integra a Frente Parlamentar sobre os Pedágios, avalia que o debate sobre a proposta do novo modelo de concessão, apresentada à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) tem sido de alto nível, com expressiva participação popular.

Ao todo, seis audiências já foram realizadas, em Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Cornélio Procópio, Guarapuava e Apucarana. “Queremos trazer a iniciativa privada ativamente participante, para ter ganho de eficiência, senão acaba virando um modelo de negócio. Defendemos que quem oferecer o menor preço leva a concessão, que o contrato tenha cláusulas resolutivas e que seja impedida de participar do certame empresa que não cumpra o que está pactuado”, defende.

Ganhando o Mundo

Dez estudantes do Norte Pioneiro foram classificados pelo programa Ganhando o Mundo, da Secretaria Estadual de Educação e vão embarcar para a Nova Zelândia (foto principal) no segundo semestre deste ano. Romanelli parabenizou a cada um dos classificados e aos professores e servidores dos NREs (Núcleos Regionais de Educação) de Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ibaiti e Wenceslau Braz, pelo compromisso com o ensino de qualidade.

Os alunos selecionados receberão uma ajuda de custo, por meio de uma bolsa-intercâmbio no valor de R$ 800 durante seis meses e terão todas as despesas com a documentação necessária para a viagem e itens essenciais durante o semestre letivo no exterior custeadas pela SEED.

Ganhando o Mundo 2

Os custos incluem emissão de passaportes e vistos, exames médicos e vacinas, passagens aéreas e terrestres, transporte, hospedagem e seguro viagem e saúde e outras despesas, como taxa de matrícula, tradução juramentada da documentação escolar, mensalidade da escola, material didático e uniforme.

Os dez alunos do Norte Pioneiro classificados para o programa são Isabella Beatriz Buzatto Moreira Bueno, de Uraí; Kaio Vitor de Souza Santos, de Andirá e Luis Ricardo da Silva Miguel, de Itambaracá; Amanda Adão Souto, de Joaquim Távora; Caroline Maria Silva Baptista, de Santo Antônio da Platina; Maria Clara Forastieri Bonoto, de Quatiguá; Maria Luiza Bordignon Godoi, de Siqueira Campos; Matheus Henrique Furtado, de Guapirama; Milena Guedes Carvalho, de Pinhalão e Vitória Aparecida dos Santos Barbosa, de Tomazina.

Norte Pioneiro

Romanelli destacou o apoio do Governo do Paraná, que fez a entrega oficial de 46 vans para auxiliar no transporte de pacientes em 45 municípios do Estado, indicados por meio de emendas parlamentares. O investimento foi de R$ 7,82 milhões. Sete municípios do Norte Pioneiro foram beneficiados: Assaí, Itambaracá, Nova América da Colina, Santa Amélia, Pinhalão, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.

Itambaracá

Um dos beneficiados foi Itambaracá, que recebeu as chaves do veículo em solenidade no Palácio Iguaçu. O pedido partiu do ex-prefeito Carlos Cesar Carvalho (PSD) diretamente ao deputado Romanelli, que prontamente foi atendido pelo governador Ratinho Júnior (PSD). Com o investimento, pacientes que precisam de tratamento em outras localidades serão transportados com mais agilidade, eficiência e segurança.

Bandeirantes

A CREM (Comissão Recreativa Esportiva Municipal) de Bandeirantes recebeu kits esportivos do IPCE (Instituto Paranaense de Ciência do Esporte). A entrega foi feita à diretora de Esportes, Mônica Moskado.

Com isso, esportistas bandeirantenses terão mais incentivo à prática e desenvolvimento de atividades recreativas e esportivas.

Santo Antônio da Platina

A Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas) abriu 12 vagas de trabalho em diversas áreas de nível superior, técnico e médio, no Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto) , em Santo Antônio da Platina.

Os salários variam de R$ 1.362,00 a R$ 4.399,16. A contratação temporária será feita por meio de um PSS (Processo Seletivo Simplificado) e tem prazo de validade de um ano. As vagas são para assistente social, enfermeiro, enfermeiro do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e psicólogo; técnico em enfermagem, técnico em radiologia e técnico em segurança do trabalho; e assistente de farmácia. O edital completo está disponível em www.funeas.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=133.

Voto de pesar

A Assembleia Legislativa do Paraná expediu votos de pesar à família do tenente-coronel Braz José de Souza (foto) que comandou o 18º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Cornélio Procópio entre janeiro de 2005 e novembro de 2007. Ele morreu domingo, 21, na casa onde morava, em Leópolis.

“Durante os 35 anos em que atuou na PM, coronel Braz recebeu inúmeras homenagens da Polícia Militar do Paraná. Meus sentimentos à família neste momento de dor, tristeza e de despedida, e me solidarizo com todas as manifestações de carinho pelo marido, pai e avô, que morreu sem sofrimento”, disse o deputado. Coronel Braz deixa a esposa Sônia Maria e os filhos Paulo César e Carlos Eduardo.