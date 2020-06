Norte Pioneiro em Revista Semanal

Pandemia

Prefeitos e secretários de Saúde dos municípios da microrregião de Ibaiti se reuniram no fim de semana para debater ações de combate a pandemia do Coronavírus. Participaram do evento os prefeitos Antonely Carvalho (Ibaiti), Fabiano Lopes Bueno (Siqueira Campos), Vanderley de Siqueira e Silva (Jaboti), Ângelo Marcos Vigilato (Japira) e Alex Sandro Pereira Costa Domingues (Conselheiro Mairinck).



Pandemia II

Na reunião, foram discutidas ações de combate a pandemia, que serão levadas aos Comitês de Operações Emergenciais de cada uma das cidades para análise e validação. “Momento delicado, onde temos que nos unir para combater essa terrível doença com medidas de impacto protegendo a população”, explica o prefeito de Ibaiti.



Conscientização

A Guarda Municipal de Cambará continua a missão de orientar e coibir aglomerações de pessoas, sobretudo crianças e jovens que costumam empinar pipa nos bairros da área urbana. As ações foram feitas na vila Rubim, onde várias pessoas brincavam sem o uso de máscaras e desrespeitando o distanciamento social.





Abuso

Outra situação agravante foi quanto ao abuso cometido por vendedores ambulantes, que desrespeitando as orientações de saúde, percorriam os bairros da cidade para oferecer produtos. Após denúncia anônima, os vendedores foram orientados a retornar aos seus municípios de origem.

Fortalecimento

A Secretaria de Ação Social de Cornélio Procópio, desde o mês de março deste ano, tem atuado no sentido de fortalecer as ações de apoio e atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social. Mas um novo desafio inesperado, fez com que o atendimento à população, como o Cras (Centro de Referência da Assistência Social) e o Creas (Centro de Referência Especializado da Assistência Social) sofressem algumas modificações para atender de uma forma flexível e rápida, tendo em vista a necessidade de um suporte possível para as famílias que são atendidas pela instituição. As atividades presenciais para evitar aglomerações de pessoas com a realização de grupos, reuniões, acolhida, palestras e demais atividades foram suspensas.





Orientações

A secretária Juliana Rigão lembra que é grande a busca por orientações na obtenção do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Com a flexibilização dos serviço, a secretaria tem atuado com adequação à situação da pandemia da covid-19, evitando aglomeração de pessoas e intensificando ações de higienização com álcool em gel na entrada do estabelecimento e uso obrigatório de máscaras de proteção, além do distanciamento social nos atendimentos. Coronavírus

O prefeito Gelson Mansur Nassar (PSDB), de Joaquim Távora, assinou decreto que altera o funcionamento ao público na prefeitura até o dia 17 de julho. Com isso, o atendimento interno ao público será exclusivamente via e-mail e telefone, exceto para as sessões de licitações e casos de emergência. A decisão segue informações do boletim epidemiológico, que aponta o crescente aumento de casos de coronavírus em Joaquim Távora. Ainda segundo o decreto, a administração municipal prestará todo o suporte necessário para viabilizar a realização do trabalho e atendimento ao contribuinte.



Inauguração

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) e a prefeita Nerilda Penna (PSB), de Arapoti, inauguraram o Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Helena Pavinski, no Jardim Aratinga. Romanelli e a prefeita também aproveitaram para conferir in loco o andamento das obras de pavimentação de seis ruas do bairro.



Recursos estaduais

Romanelli destacou que as obras de pavimentação, no valor de R$ 3 milhões, são com recursos do Governo do Estado. A previsão de entrega das obras é para novembro deste ano. “Estamos trabalhando e conseguindo encontrar boas soluções para o município de Arapoti junto ao governador Ratinho Júnior e o chefe da casa civil Guto Silva que tem atendido nossas reivindicações”, disse Romanelli.



Pavimentação

Em Abatiá, a prefeitura também realiza uma série de obras que garantem melhoria da qualidade de vida da população. Moradores da avenida Tibagi comemoram os investimentos em pavimentação da via, obra que já foi finalizada e entregue à população. “Onde era terra, hoje virou asfalto”, resume o prefeito Nelson Garcia (PDT).



Asfaltamento

A prefeitura de Itambaracá realiza obras de recape asfáltico em 31 ruas da cidade. Os recursos são do Governo do Paraná, liberados a pedido do deputado Romanelli, que representa o município na Assembleia Legislativa do Paraná.



Calçamento

A prefeitura de Santa Cecília do Pavão finalizou a obra de pavimentação das ruas do bairro Fraternidade. O prefeito Edimar Santos (PTB) disse que, com a finalização das obras, foi dado um destino definitivo à poeira e à lama. As ruas receberam calçamento com paver. Na foto, a rua João Fernando Haise, uma das que sofreram transformação com o novo pavimento.



Segurança

Já em Assaí, foram realizadas obras de reparos no prédio da delegacia regional de Polícia Civil, que atende também as cidades de São Sebastião de Amoreira e Nova América da Colina. Ao todo, foram investidos mais de R$ 100 mil para melhorias de estrutura e instalações prediais.





Importância

O prefeito de Assaí, Acácio Secci (CDN) falou da importância deste projeto e das diversas parcerias que a prefeitura, que visam melhorar a segurança da cidade e região. "Tudo está sendo feito para melhorar a segurança pública e salvaguardar a nossa população. Seremos parceiro em tudo o que estiver no nosso alcance enquanto gestor de Assaí", afirma o prefeito. Por conta das restrições impostas em decorrência da pandemia da Covi-19, a inauguração contou com a participação de um grupo restrito de autoridades, para evitar aglomerações.



Agricultura Familiar

A prefeitura de Quatiguá começou a distribuir as senhas para a retirada de alimentos provenientes da agricultura familiar. As senhas podem ser retiradas até dia 1 de julho, no Cras. Os alimentos serão distribuídos no dia 7 de julho, das 13 às 17 horas, no barracão ao lado do Vila Imperial.



Saudável e Solidária

Segundo a prefeita Adelita Parmezan (PTB), a ação faz parte do Programa Alimentação Saudável e Solidária, que contribui para o fortalecimento econômico do pequeno produtor rural e no reforço alimentar das famílias. Os alimentos serão destinados para as famílias cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal. Agronegócio

Em Sapopema, a prefeitura continua a garantir investimentos para aumento da produção rural no município. Recentemente, foi feita a entrega de uma ensiladeira para atender os produtores rurais.