Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna do sempre bem informado Valdir Amaral

Asfalto

As obras de asfaltamento da avenida Thereza de Souza Carneiro, no Distrito Industrial de Arapoti continuam, apesar da quarentena. A prefeitura iniciou a implantação dos meios-fios e base para o asfalto. A via é uma importante ligação ao Distrito Industrial. O investimento é de mais de R$ 1 milhão e tem previsão de conclusão para o fim de novembro.

Respiradores

Ainda em Arapoti, o Hospital Municipal 18 de Dezembro recebeu quatro respiradores do Ministério da Saúde. Os aparelhos custaram cerca de R$ 200 mil. São novos dois aparelhos fixos para atendimento de pacientes no hospital e dois aparelhos móveis, para uso no deslocamento de pacientes até outras cidades. “Esperamos não precisar usar os aparelhos. Mas, em caso de necessidade, é um alívio saber que o sistema municipal de saúde conta com eles como recurso”, disse a prefeita Nerilda Penna (PSB).

Inauguração

O prefeito Acácio Secci (CDN), de Assaí, inaugura nesta quinta-feira (2), às 15 horas a Policlínica Municipal. Tomando todos os cuidados com o coronavírus, a inauguração será na modalidade online, pelo facebook, na página oficial prefeituraassai, às 15 horas. O novo espaço vai contar com atendimento de odontologia, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e serviço social.

Desrespeito

Um grupo de adolescentes de Bandeirantes foi apreendido pela Polícia Militar, em cumprimento a uma medida de combate ao coronavírus, que proíbe – por 15 dias – a realização de festas em chácaras. Denúncia anônima levou a PM até o lugar onde a festa acontecia e que reunia mais de 40 pessoas. Nenhuma usava máscaras de proteção e todos consumiam bebida alcoólica. Houve tumulto e a polícia contou com reforço de unidades de Andirá, Santa Mariana e Cornélio Procópio.

Pesquisa

Cambará é um dos 12 cidades que integram o “Estudo de Incidência de Infecção Por Covid-19 no Norte Pioneiro ”. Para elaborar o estudo, a Uenp (Universidade Estadual do Norte Pioneiro) realiza pesquisa, que tem o objetivo de detectar pacientes assintomáticos que desenvolveram anticorpos para o novo coronavírus. A pesquisa buscará dados em atividades consideradas essenciais, e que durante os últimos 3 meses (período de vigência da pandemia da Covid-19), tiveram seus trabalhadores em contato direto com clientes ou consumidores.

Com o resultado da pesquisa será possível traçar um perfil epidemiológico do quadro de assintomáticos existentes, o que possibilitará prever a quantidade de sub-notificações de dados sobre a quantidade destes circulando nos municípios pesquisados. Além de Cambará, a pesquisa já foi realizada em Bandeirantes e Cornélio Procópio e será realizada em Andirá, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Carlópolis (foto), Ribeirão do Pinhal, Quatiguá, Sertaneja, Santana de Itararé e Leópolis.

Escola ampliada

A prefeitura de Carlópolis concluiu a obra de ampliação da Escola Municipal José Salles, que ganhou mais duas salas de aula e uma ampla e moderna cozinha. Assim que voltarem às atividades normais, os alunos poderão usufruir desse mais novo espaço escolar, ampliando as possibilidades de aprendizagem. A nova cozinha, ampla e segura, vai proporcionar mais segurança para as merendeiras e alunos da Educação Infantil, que poderão utilizar o espaço nas aulas de culinária.

Nova escavadeira

Com investimentos de R$ 377 mil, a prefeitura de Carlópolis adquiriu uma escavadeira hidráulica, com recursos do Estado, a pedido do deputado Romanelli (PSB). O prefeito Hiroshi Kubo (PSD) destaca que já foi renovada toda a frota de caminhões da prefeitura. “Agora estamos substituindo os maquinários velhos. Além disto, já adquirimos motoniveladora e agora a escavadeira hidráulica. Também estamos renovando e aumentando a frota de veículos leves da saúde e assistência social”.

Recuperado

O prefeito de Guapirama, Pedro de Oliveira (MDB) teve alta hospitalar após dois de internação por conta do diagnóstico de Covid-19, que deu positivo. Pedro Banzé, como é conhecido, disse estar melhor e em isolamento total. Nem isso fez o prefeito para. Ele continua trabalhando de casa. “Aproveito para agradecer a cada um pelo carinho amizade que me desejaram uma recuperação rápida através de mensagens, ligações, orações e mesmo em silêncio”, desabafa.

Meu Campinho

A prefeitura de Itambaracá assinou convênio com o programa Paranacidade, no valor de R$ 450 mil. O valor será aplicado na construção de um complexo esportivo, dentro do programa Meu Campinho. “Só temos que agradecer ao deputado Romanelli e ao governador Ratinho Júnior pela liberação do recursos, que vão garantir a prática de atividades físicas a toda a comunidade”, agradece o prefeito Carlinhos de Carvalho (PDT).

Escorpião

A Secretaria de Saúde de Japira fez uma caçada a escorpiões amarelos (foto principal), que tem aparecido com frequência. Durante o trabalho foram vistoriados bueiros, calçadas e quintais, locais preferidos das baratas, principal alimento dos escorpiões amarelos. Participaram da ação profissionais da Saúde e agentes de combate a endemias. As capturas foram feitas por servidores capacitados, com o uso de equipamento de proteção individual, além de lanternas com lâmpadas ultravioleta, pois os escorpiões amarelos são fosforescentes.

É ouro

Joaquim Távora é Ouro em Referência no Atendimento aos Microempreendedores Individuais, cursos, oficinas e consultorias. A agente da Agência do Trabalhador e da Sala do Empreendedor, Rosemari Bianchi se destaca pelo compromisso e atendimento às demandas dos empresários e trabalhadores locais. O evento este ano foi realizado via videoconferência devido a pandemia do coronavírus. O Sebrae apresentou os vencedores com premiação prata, bronze e ouro. O ouro, é de Joaquim Távora.

Regularização

A prefeitura de Quatiguá realiza levantamento para identificar a quantidade de casas e terrenos que não possuem documentação de registro do imóvel. A proposta é de buscar soluções para legalizar não só a situação irregular de casas, mas também terrenos. A prefeita Adelita Parmezan (PTB) atenderá uma parte da população que vive insegura em relação à propriedade do imóvel. Os interessados deverão ir à sede do Cras (Centro de Referência da Assistência Social) e realizar o cadastro. Podem participar todas as pessoas que não possuem a escritura do imóvel. Todo o processo será gratuito.

Comemoração

O prefeito Edimar Santos (foto camisa azul), de Santa Cecília do Pavão garante o fortalecimento da agricultura e apoio ao homem do campo, que são prioridade. A Prefeitura recebeu dois tratores, para fortalecimento dessas ações e atendimento dos pequenos produtores rurais. A entrega foi realizada no Centro de Eventos. Os recursos foram conquistados pelo ex-deputado federal Alex Canziani (PTB), quando ainda estava em Brasília. Os recursos somam mais de R$ 300 mil. Também foram licitados implementos agrícolas que deverão ser entregues nos próximos dias.

Vandalismo

A Secretaria de Esportes e Lazer de Santana do Itararé manifestou nas redes sociais o repúdio aos atos de vandalismo que têm sido frequentes no município. Desta vez, o alvo foi a praça Dito Taliba, que fica ao fundo do Estádio José de Oliveira. O espaço conta com mesas e assentos em concreto, que são utilizados por esportistas que a frequentam. O secretário Mauro Sergio demonstrou total repúdio e descontentamento pelo fato de vândalos quebrarem uma mesa de concreto, num evidente ato de depredação do patrimônio público. “Fica aqui meu desolamento e de todos aqueles que prezam pela educação. Respeito a Santana do Itararé”, lamenta.

Novo ônibus

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) entregou recentemente um micro-ônibus adaptado para pessoas com necessidades especiais, que será utilizado pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santo Antônio da Platina. O veículo conta com 22 lugares – sendo dois para cadeirantes – e elevador e foi adquirido por meio do Fundo Estadual de Assistência Social. O investimento é de cerca de R$ 240 mil.

Nova viatura

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina também recebeu investimentos. O governo do Paraná repassou uma viatura nova, que será utilizada como ambulância. O veículo foi adquirido dentro do programa “Paraná mais Cidades” para atender ao 7º SGBI (Subgrupamento de Bombeiros Independente) de Santo Antônio da Platina.

Nova plantadeira

Com o objetivo de auxiliar o homem do campo na plantação de suas principais atividades, desenvolver o setor agrícola e fortalecer a agricultura, a prefeitura de Sapopema adquiriu um nova plantadeira, que vai atender às famílias produtoras. Segundo o prefeito Paulinho Branco (Cidadania) o investimento garante condições aos agricultores para promover o próprio sustento familiar e melhorar a qualidade de vida das famílias de Sapopema. “Esse sempre foi o nosso principal desejo e esperamos que essa plantadeira auxilie as famílias beneficiadas, que poderão se utilizar do equipamento para o seu trabalho e ajudar na renda de casa”, afirma o prefeito.

Panificadora Comunitária

Convênio entre a prefeitura de Sertaneja e a Secretaria Estadual de Agricultura, no valor de R$ 170.761,40 vai permitir a construção e aquisição de equipamentos de uma panificadora comunitária. Os recursos foram conquistados graças à parceria com o deputado Romanelli. Serão atendidos 251 moradores com o fornecimento de lanches e pães produzidos no espaço. São trabalhadores atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos entre criança, adolescente e idosos, que objetiva assegurar uma alimentação saudável e equilibrada. A panificadora será instalada na Padaria Municipal que atende programas executados pela Secretaria de Assistência Social de Sertaneja.

Mais esporte

O distrito de Paranagi, em Sertaneja, é um dos pontos turísticos mais visitados do Norte Pioneiro. Nesta localidade, o governo vai investir na construção de um complexo esportivo, que terá quadra de esportes completa, campo de futebol com grama sintética, academia ao ar livre, playground e paisagismo. O investimento é de R$ 424 mil, recursos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. Romanelli explica que o espaço será utilizado para prática de esporte e recreação da comunidade local e de turistas que visitam a localidade, banhada pelas águas dos rios Tibagi e Paranapanema.

Nova creche

A prefeitura de Uraí iniciou a construção de uma creche no conjunto Sussumu Assanuma. Segundo o prefeito Carlinhos Tamura (PSC) disse que a obra será executada com recursos próprios, resultado de uma gestão seria com dinheiro público e que está sendo revertida em investimentos e melhorias em todo o município. “Esse é mais um espaço público que estava abandonado há 18 anos e que estamos retomando e recuperando para entregar a população”, disse prefeito.