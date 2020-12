Uenp

O curso de Enfermagem da Uenp (Universidade Estadual do Norte Pioneiro), no campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, obteve nota 4 no CPC (conceito preliminar de curso), divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – órgão ligado ao Ministério da Educação. É o segundo conceito ótimo obtido pela universidade neste ano. Em outubro outros quatro cursos também foram classificados entre os melhores do Estado: Agronomia e Medicina Veterinária, no campus de Bandeirantes, e Educação Física e Odontologia, em Jacarezinho. O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) parabenizou a reitora Fátima Padoan, professores e estudantes pela excelência da qualidade de ensino, reconhecido pelo Inep, dos cursos da Universidade do Norte Pioneiro.

Uenp 2

Por falar em qualidade de ensino, a Uenp divulgou o Edital do Vestibular 2021. As inscrições para o processo seletivo seguem até 10 de março, exclusivamente pela internet. A prova será realizada no dia 18 de abril. Devido à pandemia da Covid-19, a prova será realizada em apenas um dia, nas cidades onde estão situados os campi da Universidade (Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho). A taxa de inscrição é de R$140,00. Os interessados na obtenção de isenção da taxa de inscrição deverão solicitar até 17 de janeiro. Mais informações podem ser obtidas no portal vestibular.uenp.edu.br.

Agronegócio

A região de Cornélio Procópio é a terceira maior produtora de laranja do Paraná. O deputado Romanelli destacou a importância da fruticultura do Norte Pioneiro para o agronegócio brasileiro. A atividade está em expansão em toda a região, com destaque para Carlópolis Uraí e Nova América da Colina, entre outras. “As frutas cultivadas em Carlópolis, como goiaba e lichia chegam a consumidores do Japão. Já a laranja da região de Cornélio Procópio se transforma em suco e está cada vez mais presente na mesa dos brasileiros”, disse o deputado. Presente em 286 dos 399 municípios paranaenses, cerca de 21 mil hectares são cultivados com laranja, que produzem 700 mil toneladas e rendem R$ 401 milhões na economia.

Jacarezinho

O Governo do Paraná anunciou a liberação de R$ 744.602,35 para a Santa Casa de Jacarezinho. O valor será repassado em seis parcelas, e o dinheiro será usado na construção do novo centro administrativo. A prefeitura complementa o valor do investimento, com o aporte de R$ 39 mil. Um dos mais importantes hospitais do Norte Pioneiro, a Santa Casa de Jacarezinho é referência no atendimento de urgência e emergência. Cerca de 300 mil habitantes das 22 cidades da região são atendidos na unidade.

Jacarezinho 2

Com a nova unidade administrativa, a previsão é de que a Santa Casa amplie mais 10 leitos do SUS (Sistema Único de Saúde) para internações de casos clínicos e cirúrgicos, garantindo mais segurança à população. Atualmente, em média, são realizados cerca de 400 internamentos e mais de 5 mil atendimentos no pronto-socorro, por mês. Atualmente, o hospital tem 118 leitos, 10 deles de UTI adulto. A Santa Casa também é referência para tratamento da covid-19, com 11 leitos e uma UTI exclusivos para pacientes com a doença.

Congonhinhas

Romanelli fez a entrega de três novos veículos, que serão utilizados para renovar e equipar a frota da saúde municipal de Congonhinhas. Ao todo são R$ 793 mil em investimentos fundamentais para garantir transporte ágil, eficiente e seguro aos pacientes que precisam se deslocar para tratamento em outros centros médicos. Além dos veículos, o deputado anunciou ainda mais R$ 374 mil para a implantação do Meu Campinho. No total, foram entregues recursos que somam mais de R$ 1,1 milhão. Outros R$ 445 mil já estão liberados e vão completar os investimentos do governo na melhoria e ampliação da frota municipal da saúde. Em breve serão entregues à comunidade três veículos para Saúde, no valor de R$ 35 mil cada, uma ambulância e uma van, no valor de R$ 170 mil cada uma.

Ribeirão Claro

A Santa Casa de Ribeirão Claro recebeu um novo aparelho de raio-X, avaliado em R$ 179 mil. Um novo espaço será adequado no hospital para que o equipamento seja instalado e possa ser utilizado com segurança. Além do aparelho de raio-X, Ribeirão Claro também adquiriu um novo aparelho de ultrassom. Outro investimento já conquistado pelo município é a reforma do prédio do Centro Municipal de Saúde Dr. Ângelo Marques de Souza. A obra já foi autorizada pelo Governo do Estado e deve ter início ainda no começo de 2021, já na gestão do prefeito João Carlos Bonato (PSB).

Santo Antônio da Platina

A Campanha Natal Brilho Total, do comércio de Santo Antônio da Platina prossegue até o dia 23. As lojas estão atendendo em horário especial, até às 23 horas, sem deixar de lado os cuidados para evitar a proliferação da Covid-19. No sábado, 19, o comércio abre das 8 às 17 horas. A Acesap (Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina) vai sortear duas motos 0 km e o vendedor que entregar o cupom sorteado vai ganhar R$ 500 em dinheiro. O sorteio, bastante divulgado pelo npdiario, será transmitido pela Rádio Vale do Sol FM, dia 31, às 12h30.

Nova Santa Bárbara

A Câmara de Vereadores de Nova Santa Bárbara prestou homenagem, com a entrega de Moção de Aplauso, a integrantes do 18º BPM (Batalhão de Polícia Militar), com sede em Cornélio Procópio. Foram homenageados tantos os policiais que atuam na cidade, quanto o comandante da instituição, tenente-coronel Welington, o subcomandante, major Busnello e o diretor do 3º CPM (Colégio da Polícia Militar), major Edvaldo. Já o sargento Paulo Sergio Ibba dos Santos, comandante do Destacamento de Nova Santa Bárbara recebeu o título de Cidadão Honorário.

Santa Cecília do Pavão

O prefeito Edimar Santos (PTB), de Santa Cecília do Pavão conseguiu mais uma vitória importante, que mostra o compromisso dele com a cidade. A Câmara de Vereadores avaliou, discutiu e aprovou por unanimidade, as contas referentes ao ano de 2018. Nos oito anos em que foi prefeito, nas gestões de 2005/2008 e de 2009/2012, Edimar teve todas as contas aprovadas. É quase uma raridade, já que ele atua na política há mais de uma década e não tem nenhum embaraço com a Justiça. “Ter as contas aprovadas pela Câmara de Vereadores é o aval de que estamos no caminho certo, investindo no desenvolvimento da cidade com responsabilidade e respeito com dinheiro público”, comentou o tri prefeito Edimar Santos.

Cornélio Procópio

O prefeito de Cornélio Procópio, Amin José Hannouche (PSD), para beneficiar os empresários do comércio local, publicou edital onde autoriza o funcionamento dos estabelecimentos comerciais das 7 às 22 horas. A venda e consumo de bebidas alcoólicas em espaço de uso público ou coletivo e no comércio continua proibida no horário das 23 às 5 horas. Até o dia 31 dezembro, também estão proibidas as reuniões em templos religiosos, com a participação de crianças e idosos com comorbidades. Permanecem suspensas também as confraternizações (casamentos, festas infantis ou similares, colação de grau e formaturas) e atividades esportivas coletivas em clubes sociais e espaços públicos.