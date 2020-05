Norte Pioneiro em revista semanal

A partir desta segunda-feira, dia 25, vamos publicar esta coluna uma vez por semana.

Municipalismo

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco parabenizou o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) pelo empenho dele no fortalecimento e apoio às prefeituras de todo o estado. Scalco esteve acompanhado do ex-prefeito de Barracão, Joarez Henrichs, que integra a Confederação Nacional dos Municípios (foto). “O deputado Romanelli abraçou a causa do municipalismo, fez uma audiência pública contra a extinção das pequenas cidades. Os projetos que apresenta são voltados, na sua maioria, aos interesses dos municípios do Paraná. Agora durante a pandemia do coronavírus, os deputados se empenham na votação de projetos de lei que representam apoio e recursos para as prefeituras dotarem as cidades de estrutura adequada no enfrentamento do vírus”, disse Darlan Scalco.

Municipalismo II

Romanelli afirmou que a Assembleia Legislativa já reconheceu o estado de calamidade pública em 259 dos 399 municípios paranaenses. “Por conta da pandemia, em todos os 399 municípios do Paraná há a ocorrência de situação fora do comum que exige respostas imediatas do poder público e que comprometem a previsão orçamentária”, explica o deputado.



Parque Municipal

O prefeito Paulinho Branco (PSB) anunciou o início das obras do parque municipal de Sapopema. Os investimentos do Estado somam R$ 462 mil.



Fake news

Jundiaí do Sul foi vítima de uma fake news que deixou a cidade em polvorosa. Notícia falsa dava conta de que havia um caso suspeito de coronavírus na cidade. O prefeito Eclair Rauen (DEM) usou as redes sociais para desmentir a notícia e informar que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para evitar a contaminação. Desde o início da pandemia foi criado um comitê de enfrentamento a doença que é formado por diretores dos departamentos, prefeito e procurador jurídico. No entanto, lembra o prefeito, todas as ações serão válidas se a população cooperar, mantendo o isolamento social, a higienização correta das mãos, com água e sabão neutro e álcool em gel e usar máscara de proteção.



Água tratada

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou os investimentos de R$ 2,7 milhões feitos pela Sanepar em Santo Antônio da Platina. O parlamentar informa que foram implantados 8 km de rede adutora, que vai atender mais 300 famílias do distrito da Platina. “Num momento em que enfrentamos uma séria crise hídrica no estado, o Paraná mostra que é possível garantir qualidade de vida, com a ampliação do sistema de abastecimento de água de Santo Antônio da Platina, que vai levar água tratada para moradores da Platina. Além deste investimento, já foram construídos dois reservatórios, um de 100 mil litros no Morro do Bim e outro de 40 mil litros no distrito da Platina para acabar definitivamente com o problema da falta d’água que atinge os platinenses e garantir qualidade de vida à população”, anuncia o deputado.

Vitória

A prefeita Adelita Parmezan (PTB) anunciou que empresa com sede nos EUA vai investir em Quatiguá, gerando emprego. A empresa trabalha na área de construção civil e utiliza nanotecnologia sem impactos ambientais, com foco na exportação. Atualmente, desenvolve tecnologia para evitar infiltrações em obras de construção civil. A instalação dos equipamentos deve ser iniciada até 20 de junho.



Vitória 2

Quem comemora a vitória sobre a crise e o aumento das vagas de emprego são os trabalhadores de Santa Cecília do Pavão, que ocupa o primeiro lugar no ranking da região norte e oitavo no Estado na geração de emprego. Os dados são do Ministério do Trabalho e referem-se ao primeiro trimestre deste ano. O prefeito Edimar Santos (PTB) afirma que o bom desempenho se deve a vários fatores. Entre eles, o desenvolvimento de ações de programas como a Linha do Emprego e de Incentivos Fiscais a Empresas e de Incentivos à Diversificação Agrícola, além dos investimentos em cursos profissionalizantes e de empreendedorismo.



Mais vitória

Sertaneja também comemora os números de empregos do primeiro trimestre de 2020. A Agência do Trabalhador local ficou em segundo lugar no Norte Pioneiro, no ranking de intermediação de mão de obra.



Pavimentação