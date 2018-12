Norte Pioneiro festeja selos de qualidade na saúde

Prefeitos da região participaram do evento

Uma verdadeira festa com gente animada e alegre marcou a manhã de sexta-feira, dia 21, no Espaço Pedrão, antigo Moça Prendada e administrada pela empresa Lactus Buffet, em Santo Antônio da Platina.

Foi a entrega dos selos para as Unidades Básicas de Saúde que tiveram ótimos desempenhos. No caso platinense,por exemplo, foram seladas as UBSs do Conjunto Habitacional Vitória Régia e das Vilas Ribeiro e Santa Terezinha.

Estavam presentes os prefeitos José da Silva Coelho Neto (PHS), o professor Zezão, de Pinhalão, Sérgio Inácio Rodrigues, presidente da Amunorpi(Associação dos Municípios do Norte Pioneiro),os chefes dos executivos de Tomazina, Flávio Zanrosso, Santana do Itararé, Joás Michetti, Jacarezinho, Sérgio Faria, de Wenceslau Braz,Paulo Leonar, e dade Barra do Jacaré, Adalberto de Freitas Aguiar, o diretor da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, Ronaldo Trevisan, diretor do Hospital Regional do Norte Pioneiro,Alfredo Ayub e a vereadora

Mirian Gonçalves Bonomo, além da secretária e da diretora de Saúde platinenses, Ana Cristina Micó e Gislaine Galvão e a enfermeira Paula Sasdelli.

O programa tem como objetivo certificar a atenção primária pela excelência do trabalho no atendimento à população.

Na maioria das cidades da região as equipes são compostas por médicos, profissionais de enfermagem, agentes de saúde, farmacêutico, odontólogas, serviços gerais e gestora, além do Núcleo de Atenção à Saúde da Família com psicóloga, fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta e assistente social.

Para o desenvolvimento da tutoria, foi estabelecido o Selo da Qualidade, em três níveis:

1. Selo bronze que tem por objetivo aferir o gerenciamento de risco, para garantir segurança ao cliente;

2. Selo prata que visa aferir o gerenciamento dos processos, para garantir valor aos clientes finais;

3.O selo ouro que deve aferir os resultados, para garantir efetividade das ações desenvolvidas pela equipe para a sociedade.

O clima de descontração teve músicas, homenagens e surpresas para os presentes.