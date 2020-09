Norte Pioneiro ganha empresa de crédito e planejamento rurais

PLANORP supre as necessidades do produtor rural num só lugar

A partir desta quarta-feira, dia primeiro, a região ganha uma oportunidade real de ampliar o desenvolvimento sócio-econômico. A sede é na rua Coronel Capucho, centro de Santo Antônio da Platina.

Empresa especializada em oferecer serviços de qualidade ao Produtor Rural, a PLANORP visa estar verdadeiramente comprometida em oferecer serviços excepcionais, que atendem as necessidades do agricultor, ser referência na entrega de serviços financeiros, buscando sempre inovação e aprimoramento tendo como valores o Respeito, Ética e a Responsabilidade Sócio-ambiental.

É uma empresa com tradição no agronegócio e investindo no potencial do pequeno produtor, com orgulho pelo que faz. “Entregamos o melhor auxílio para os pequenos agricultores tornando assim o dia-a-dia no campo mais rentável e sustentável em si, focando sempre na otimização de recursos”, afirma a gestora ambiental Dyanne Gomes da Costa Zanetti, esposa e sócia do engenheiro agrônomo Paulo Fernando Zanetti.

Aumente a RENTABILIDADE E SUSTENTABILIDADE da sua FAZENDA ou SÍTIO.

Porque escolher a PLANORP ?

O planejamento, seja ele na produção rural, ou em qualquer outro setor, é fator essencial para obter sucesso e reduzir riscos.

A PLANORP auxilia o agricultor e pecuarista a viabilizar meios e alcançar recursos para melhorias em seu negócio.

Dessa forma, com um planejamento bem elaborado, sua fazenda poderá alcançar uma boa rentabilidade, além da sustentabilidade econômica, já que o alicerce da exploração agrícola é o respeito e cuidado com a terra.

Conheça nossos Serviços:

Financiamento de Custeio Agrícola e Pecuário: Projetos para aquisição de crédito agropecuário para as mais diversas linhas de crédito existentes no mercado de acessória rural;

Financiamento para Investimentos Agrícolas: Projetos para os mais variados investimentos na área agrícola;

Licenciamento Ambiental: Áreas agrícolas e urbanas;

Cadastro Ambiental Rural-CAR: Cadastro e retificação.

Solicite uma apresentação sem compromisso:

Paulo Fernando Zanetti: Engenheiro Agrônomo 43 99159-2456

Dyanne G. da Costa Zanetti: Gestora Ambiental 43 99809-4034