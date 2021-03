Investimento de R$ 50 milhões vai gerar 500 empregos diretos em Carlópolis

O constante desenvolvimento que a cidade de Carlópolis vivencia, nos últimos anos, tem atraído o foco de empresários de diversas partes do país dispostos a investir no município por conta de suas belezas naturais, localização e crescimento nos setores turístico e do agronegócio. A relativa proximidade da cidade com grandes centros como São Paulo e Curitiba, aliadas a malha viária de boa qualidade, proporcionam maior agilidade e economia para o transporte de produtos que saem tanto da agricultura quanto das fábricas para que possam garantir um local competitivo em todo o país com custos menos elevados. O prefeito Hiroshi Kubo recebeu em seu gabinete, o empresário Claudir Aretz (foto acima) , da empresa cervejeira do Grupo Aretz, de Santa Catarina. Foi assinado um protocolo de interesse em montar as instalações no município para a produção da bebida. As negociações com a Prefeitura já acontecem desde o ano passado, porém somente agora a parceria ganhou corpo e finalmente está se encaminhando para um projeto de sucesso.

Segundo Hiroshi, o município poderá oferecer, após autorização da câmara de vereadores, um terreno para a construção da fábrica que, conforme estimativa, poderá gerar cerca de 250 empregos diretos e indiretos logo no início de suas atividades, chegando a 500 empregos em um prazo de até três anos.

O projeto de doação da área será enviado ao Legislativo nos próximos dias e as obras então poderão ter início, com o funcionamento previsto para 11 a 18 meses após o início da construção.

No dia 14 de fevereiro, um geólogo esteve juntamente com o prefeito no local indicado para avaliação do terreno, localizado na área industrial da PR-218, sentido Carlópolis/Fartura(SP), coletando amostras da água que será utilizada como matéria prima da cerveja, obtendo um resultado extremamente satisfatório, o que traz ainda mais esperanças de que o negócio seja realmente instalado em Carlópolis.

A cerveja Aretz foi desenvolvida por mestres cervejeiros, dentro dos padrões de qualidade alemã, para agradar a todos os tipos de paladares. Com um teor alcoólico de 4,7%, é uma cerveja leve, clara, suave, que harmoniza com pratos leves, queijos e petiscos, ou seja, a cerveja ideal para todos os momentos.

A produção terá uma unidade ampla com instalações modernas seguindo todos os padrões e exigências das principais cervejarias, além de ter capacidade de produção em larga escala para atender os consumidores da melhor maneira possível e pelo fato de estar ganhando mercado no Brasil, sua produção necessita de mais fábricas.

Serão investidos cerca de 50 milhões de reais na nova fábrica de Carlópolis. As bebidas produzidas serão a puro malte e a pilsen.

Para o chefe do executivo, oferecer apoio a empresas que possam se instalar no município vem de encontro aos anseios da população no que tange ao emprego e renda dos cidadãos, pois há anos diversas firmas deixaram de se instalar no município por falta de apoio e de estrutura básica, como atendimento médico-hospitalar, pavimentação e acima de tudo credibilidade no futuro promissor da cidade, realidade hoje totalmente diferente, começando a aparecerem os resultados positivos.