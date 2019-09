Norte Pioneiro ganha nova loja de móveis planejados (vídeo)

Em Santo Antônio da Platina

A arquiteta Brenda Cardoso Simioni e os empreendedores Rudinei Oliveira e Renato Aparecido da Silva fizeram visita de cortesia ao npdiario nesta quinta-feira, dia 27, em Santo Antônio da Platina.

Na oportunidade, contaram sobre suas experiências profissionais, revelaram pesquisa de mercado e anunciaram a inauguração nos próximos dias da Studio Casa, de móveis planejados.

O leque é amplo para os consumidores e públicos de A a D e prevê projetos arquitetônicos, desenvolvimento de plantas e decoração, entre outros.



Será possível contratar o interior de uma cozinha com todos os móveis e acessórios, por exemplo, ou mobiliar todos os cômodos com facilidade de pagamento e a mais alta qualidade.

A Studio Casa está recebendo as últimas adequações na sua sede (na rua Marechal Deodoro próximo da agência dos Correios), inclusive no showroom e conta também com a parceria da Leo Sob Medida, de Campinas(SP), uma das mais conceituadas do país.

Mais detalhes na semana que vem.