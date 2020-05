Norte Pioneiro ganha novo conceito em estética automotiva

Cuidado extremo e diferenciado com carros e camionetes

Um novo conceito tem feito sucesso no Norte Pioneiro nos últimos meses. O Centro de Estética Excelence, no centro de Santo Antônio da Platina, oferece serviços diferenciados e inéditos na região.

Lavagens detalhadas, higienização interna, hidratação de bancos de couro, polimento técnico, espelhamento, higienização de ar condicionado, polimento de pára-brisa, lavagem de motor a vapor (sem água ) , acabamento realmente efetivo, nivelamento de preenchimento com verniz, descontaminação da superfície, polimento, entre outros serviços relacionados a estética automotiva são itens particularizados da empresa.

Os jovens proprietários do Studio Car Excelence , Elton Carlos de Lima e Lucas de Lima Bezerra (fotos) visitaram o npdiario e explicaram algumas formas especiais e modernas de tratar os automóveis.

A empresa implementará nas próximas semanas também acessórios como som,entre outros, para melhor servir aos clientes.

Os preços nas lavagens exclusivas são a partir de 35 reais. Os preços e orçamentos podem ser consultados sem compromisso.

O espelhamento, por exemplo é um serviço e um processo bem semelhante a um polimento cristalizado e é necessário considerar a qualidade dos produtos utilizados, pois isso certamente interferirá totalmente no resultado final.

As técnicas utilizadas são variadas e, dependendo de como são feitas, podem prejudicar o carro ao invés de melhorá-lo. O objetivo inicial do espelhamento automotivo é deixar a pintura do carro brilhando e diminuir ao máximo a visibilidade de imperfeições e ranhuras e pode durar no mínimo cinco anos.

Com o espelhamento automotivo, o carro ficará livre dos pequenos riscos e arranhões inevitáveis, que aparecem simplesmente porque dirigimos pelas ruas, cotidianamente. Mesmo carros com pouco tempo de uso, às vezes apresentam riscos que podem ser eliminados com esse serviço. Esses pequenos riscos podem ser decorrentes de pedrinhas de asfalto, lavagens de carros feitas com produtos inadequados e de baixa qualidade. No Studio Car Excelence tudo é feito com carinho, esmero e, sobretudo, produtos de altíssima qualidade.

E as dicas para ter um carro bem cuidado não englobam apenas lavar o carro toda a semana. Existem alguns cuidados essenciais com a pintura que ajudam muito a mantê-la em boas condições por muito mais tempo.Evitar deixar exposto ao sol por muito tempo e não usar produtos que não sejam específicos para lavagem são dois pontos fundamentais. Muita gente acaba usando até sabão em pó para lavar, porém é um equívoco porque fatalmente vai riscar a pintura, mesmo que sejam apenas riscos superficiais. Também é recomendável não lavar a lataria com produtos abrasivos, como os detergentes ácidos e alcalinos.

Além disso, as dicas são que todo o processo de limpeza do carro deve ser feito a seco, com um pano de microfibra e que não solte pelos e ainda não esfregar o pano com muita força.

