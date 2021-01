Em números absolutos, na região de Jacarezinho foram vacinadas 3.910 pessoas

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) voltou a destacar nesta quinta-feira, 28, o esforço de prefeitos, gestores e servidores da saúde das cidades paranaenses na vacinação contra a Covid-19.

Dados da Secretaria Estadual da Saúde mostram que as regionais de Paranavaí (14ª), Jacarezinho (19ª) e Cornélio Procópio (18ª) estão entre as que, proporcionalmente à quantidade de doses recebidas, mais imunizaram pessoas do grupo prioritário. “Mais de 60% do público prioritário para receber a vacina já foram imunizados nas regionais de Paranavaí, Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Isso mostra que o Norte Pioneiro está motivado, empenhado e comprometido com a saúde da população e quer passar logo o triste capítulo dessa história”, disse Romanelli.

Em números absolutos, na região de Jacarezinho foram vacinadas 3.910 pessoas (70,4% das 5.550 doses recebidas).

Na regional de Cornélio Procópio foram aplicadas 3.551 doses da vacina (68,4% das 5.190 entregues). Já na região de Paranavaí, o imunizante foi aplicado em 3.297 pessoas (63,7% das 5.170 doses recebidas).