Norte Pioneiro lança programa de apoio às startups

Apoio, desenvolvimento e inserção no mercado

Na próxima terça-feira (19), a Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná, o Governo do Estado do Paraná, em convênio com a Tecpar e o Sebrae/PR de Jacarezinho, vão lançar um edital com o objetivo de oferecer apoio, desenvolver e inserir no mercado produtos e processos inovadores criados por startups, empresas de base tecnológica, dos municípios integrantes do Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro.

O evento contará com a presença do secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes (fotos) , além de representantes de entidades públicas e privadas, empresas e instituições de ensino técnico e superior do território.

No mundo empresarial, é comum ouvir o termo “startup”. A definição dessa palavra representa empresas – geralmente de tecnologia – que estão iniciando sua operação no mercado. Estas companhias ainda não têm seu desenvolvimento completo e, por isso, passam pela fase de pesquisas.

O espírito empreendedor das empresas é uma das características do startup. A modalidade, desde sua proliferação durante a bolha da internet, é baseada na ideia de fazer um trabalho que foge do comum e pode assegurar um bom lucro. Uma companhia que atua nestes moldes, portanto, transforma seu trabalho em dinheiro a partir do modelo de negócios implementado. Cabe a cada empresa encontrar o plano ideal.

Existem, no entanto, algumas divergências em relação à definição exata do conceito que nomeia estas empresas. Há especialistas que afirmam que qualquer companhia iniciante no mercado se encaixa nesta modalidade, enquanto outros dizem que é necessário ter sido fundada com baixos custos e crescer rapidamente, garantindo uma lucratividade grande para se enquadrar neste conceito.

Apesar das discordâncias, a ideia de que a empresa precisa apresentar um trabalho inovador, que mostre a possibilidade de um futuro promissor, com um bom modelo de negócios, é consenso para que as organizações sejam encaixadas nesta categoria.

O lançamento é aberto à Imprensa e ocorrerá a partir das 9 horas no escritório do Sebrae/PR em Jacarezinho, que fica na rua Coronel Figueiredo, 749.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3511-2650.