Evento orientou executivos dos programas para otimizar desenvolvimento regional

Exclusivo: Prefeitos e vices da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) participaram na manhã desta terça-feira, dia dois, da primeira reunião de trabalho de 2021 com o Governo do Paraná. A reunião da entidade, com sede em Jacarezinho, foi com o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, secretários da Saúde, Beto Preto, da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Presenças importantes dos deputados Luiz Cláudio Romanelli, Cobra Repórter, Alexandre Curi e Luis Guerra e de representante do deputado Mauro Moraes. O npdiario foi o único jornal presente ao evento. Romanelli sugeriu que, na próxima reunião, sejam discutidas demandas da mesorregião e enalteceu a iniciativa de reunir lideranças para avaliar os temais de interesse comum. O secretário de Saúde afirmou que a estratégia da vacinação contra a Covid-19 será intensificada. Além do panorama geral sobre as políticas públicas e os programas em execução pelo Governo, especialmente com regionalização da saúde, o objetivo,segundo Beto Preto, é orientar os novos gestores sobre algumas ações da Sesa.

“Recebemos vacinas e precisamos fazer com que as doses cheguem à população, aos grupos desenhados no Programa Nacional e no Plano Estadual de Vacinação. É fundamental que os grupos prioritários estejam atendidos nas metas estabelecidas”, ressaltou Beto Preto. O Planejamento Regional Integrado (PRI), que estabelece as diretrizes de saúde no Paraná por inteiro, também foi enfatizada pelo secretário. Ele destacou que por determinação do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o objetivo é permitir que as estruturas de saúde estejam perto da casa das pessoas. “O nosso trabalho tem sido de forma a reduzir distâncias. Estamos em pandemia, mas os serviços de saúde não param. E o governador nos deu esta missão, de levar para o interior a possibilidade de um atendimento humanizado, que as pessoas não tenham que se deslocar 500 quilômetros para fazer um simples procedimento, que poderia ser feito na sua cidade ou perto da sua casa”. A implantação dos Ambulatórios Médico de Especialidades (AME), pelo Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (QualiCis), cujo investimento será de mais de R$ 100 milhões, para a construção de oito unidades, sendo a primeira em Jacarezinho, com diversas especialidades. “Os consórcios são instrumentos agregadores na gestão da saúde. E a lógica dos ambulatórios permite essa concentração de esforços para potencializar os serviços. A proposta é levar para as regiões no Estado estas estruturas, e Jacarezinho, no Norte Pioneiro, já lançamos esta obra”. A reunião foi promovida pelo secretário-chefe da Casa Civil, Guto Civil, com parte da estratégia de interlocução entre as gestões municipais e o Governo do Estado, para a definição de metas e ações regionais de diversas secretárias. Guto Silva abordou a estrutura do Estado e explicou didaticamente os detalhes do que está sendo planejado para os próximos dois anos, o formato da modelagem determinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Disse também que o Norte Pioneiro precisa “melhorar a auto-estima” por se tratar de região de potencial consolidado e que muito ainda tem a se desenvolver. Orientações das diretrizes macro e microrregionais e antecipação de anúncios do governo estadual, como o Paraná Mais 2, que terá vultosos recursos para investimentos em segurança, agricultura, saúde etc.

Durante o encontro, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, destacou os projetos de duplicação do perímetro urbano em Siqueira Campos e também a obra do contorno de Wenceslau Braz.

“As obras na região compreendem 353 km de duplicações nas rodovias do Norte Pioneiro, bem como a construção de 56 passarelas e 39 km de marginais”, destacou o secretário Sandro Alex. Ele disse ainda que a região terá uma das maiores reduções nos valores das tarifas do pedágio de acordo com o novo projeto de concessão das rodovias com a diminuição de até 70%.

Colaboraram: Cleverson Lima, Rodrigo Rossi, Cassiano Tomaz Salvador e Veruska Barison

Participaram o prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo (presidente da Amunorpi), Prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi(Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), Marcelo Palhares, prefeitos da Barra do Jacaré, Edmar de Freitas Alboneti, de Cambará, Prefeito de Conselheiro Mairinck, Alex Sandro Pereira Costa Domingues, Prefeito de Guapirama, Edui Gonçalves, Prefeito de Ibaiti, dr.Antonely de Cássio Alves de Carvalho, Prefeito de Jaboti, Regis Willian, Prefeito de Japira, Ângelo Marcos Vigilato, Prefeito de Joaquim Távora, Reginaldo Vilela, Prefeito de Jundiaí do Sul, Eclair Rauen, Prefeito de Pinhalão, Dionísio Arraias Alencar, Vice-Prefeito de Quatiguá, JoséVareta de Pádua, Vice-prefeita de Ribeirão Claro, Ana Maria Molini, Prefeito de Salto do Itararé, Paulo Sérgio Fragaso da Silva, Prefeito de Santana do Itararé, José Isaac, Vice-Prefeito de Santo Antônio da Platina, Chico da Aramon, Prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, Prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, Prefeito de Wenceslau Braz, Athahyde Ferreira dos Santos,e Prefeito de Figueira, Zé Carlos.