Norte Pioneiro registra 42 casos suspeitos

Cornélio tem 10 e Jacarezinho e Bandeirantes têm 5 cada um

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou mais dois óbitos e 34 novos casos de coronavírus no Paraná nesta sexta-feira (10).

No Norte Pioneiro, confirmados são os mesmos 8 dos últimos dois dias, mas em investigação chegaram a 42.

Um em Andirá; cinco em Bandeirantes; dez em Cornélio Procópio; dois em Itambaracá; três em Leópolis;um em Nova América da Colina; dois em Nova Fátima; um em São Sebastião da Amoreira; um em Sertaneja: um em Uraí; três em Cambará;um em Ibaiti; um em Figueira; cinco em Jacarezinho; um em Joaquim Távora; um em Quatiguá; um em Santo Antônio da Platina; um em São José da Boa Vista e um em Wenceslau Braz.

Os dois óbitos no Paraná referem-se a um homem de 71 anos que estava internado desde o dia 30/03 em Londrina e teve a confirmação para Covid-19 nesta quarta-feira (8); e um paciente de Iretama, centro-oeste do Estado, de 51 anos, que estava internado desde o dia 26/03 e teve a confirmação da doença no dia 27/03. Ambos possuíam comorbidades e vieram a óbito nesta sexta-feira (10).

Os 34 novos casos são pacientes que residem em: Curitiba (13), Balsa Nova (4), Campo Largo (2), Cascavel (4), Santa Fé (3), Campo Mourão (2), Goierê (1), Araruna (3), Paiçandu (1) e Marumbi (1).

Um caso confirmado no município da Lapa foi transferido para Araucária e um de Fazenda Rio Grande transferido para Curitiba. De acordo com as investigações, foi identificado que os pacientes não residiam no município em que foram atendidos e diagnosticados.

DADOS – O Paraná soma 26 óbitos dos 655 casos confirmados – 12 pacientes não residem no Estado –, 5.750 foram descartados e 502 tiveram amostras coletadas e estão em investigação.

120 pacientes estão internados, 67 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 53 em leitos clínicos.