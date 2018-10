Norte Pioneiro tem 406 mil eleitores aptos a votar domingo

Maiores: Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina da Platina

O Norte Pioneiro possui eleitorado suficiente para decidir o pleito no Paraná,o que já aconteceu no passado recente. Em 2006, Roberto Requião(MDB) foi eleito governador com 50,1% dos votos válidos, apenas 10.479 mil votos à frente de Osmar Dias, do PDT (50,01% a 49,99%).

O npdiario elencou todos os municípios da Mesorregião (incluindo Bandeirantes, por exemplo).São exatos 405.760 no total. Curiúva foi incluída, mas há três anos está agregada aos Campos Gerais, porém ainda é tida como do NP.

Considerando apenas a divisão geopolítica, Santo Antônio da Platina (foto) é o município que possui mais votantes: 31.055 (Jacarezinho tem 28.551), enquanto na Mesorregião Cornélio Procópio está um pouco à frente com 34.235.

Os que têm menor número na Amunorpi são Barra do Jacaré, que tem 2.514 aptos a votar, enquanto Conselheiro Mairinck chega a 2.808.

Veja abaixo quantos eleitores têm o seu município.

Texto: Cézar Silva/Especial para o npdiario

TOTAL DE ELEITORES DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO

Município Eleitores

Abatiá 5751

Andirá 16377

Assaí 12139

Bandeirantes 24486

Barra do Jacaré 2514

Cambará 17839

Carlópolis 11241

Congonhinhas 6421

Conselheiro Mairinck 2808

Cornélio Procópio 34235

Curiúva 10391

Figueira 6415

Guapirama 3470

Ibaiti 20840

Itambaracá 4934

Jaboti 3910

Jacarezinho 28551

Japira 3680

Joaquim Távora 8653

Jundiaí do Sul 2545

Leópolis 3174

Nova A. da Colina 2868

Nova Fátima 6386

Nova Santa Bárbara 3314

Pinhalão 5101

Quatiguá 6248

Rancho Alegre 2986

Ribeirão Claro 9463

Ribeirão do Pinhal 10278

Salto do Itararé 4016

Santa Amélia 2899

Santa C. do Pavão 2495

Santa Mariana 9446

Santana do Itararé 4237

Santo A.da Platina 31055

Santo A. do Paraíso 2028

São J. da Serra 8134

São J. da Boa Vista 4458

São S.da Amoreira 6548

Sapopema 5024

Sertaneja 4575

Siqueira Campos 15092

Tomazina 6216

Uraí 8293

Wenceslau Braz 14226.

Total 405.760.