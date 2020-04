Norte Pioneiro tem apenas quatro casos suspeitos de Covid-19

Boletim desta quinta-feira não teve muita alteração

O boletim do coronavírus divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quinta-feira (9) registra 71 novos casos e sete óbitos. O Paraná soma atualmente 621 pacientes confirmados, destes, 24 óbitos.

No Norte Pioneiro, não houve mudanças no número de casos confirmados, continuam apenas oito. E, de casos em investigação, somente quatro em toda região (dois em Jacarezinho, um em Quatiguá e outro em Siqueira Campos), incluindo as duas Regionais de Saúde, 18ª de Cornélio Procópio e 19ª de Jacarezinho.

Uma mulher de 83 anos estava internada desde o dia 1º no Hospital Regional do Litoral (HRL) em Paranaguá, onde foi confirmada com a Covid-19 no dia 05/04. Após investigação, a notificação da paciente foi transferida para Natal, fora do Estado, no Rio Grande do Norte, nordeste do País, onde residia efetivamente; ainda em Paranaguá, um homem de 48 anos também estava internado no HRL. Ambos possuíam comorbidades e vieram morreram nesta quarta-feira (8). Ainda nesta data, três pacientes do sexo masculino de 55, 88 e 42 anos, dois de Maringá e um de Campina da Lagoa, respectivamente, estavam internados e faleceram.

Um paciente de 72 anos de Curitiba estava internado desde o dia 21/03, tendo a confirmação da doença no dia 27/03; um homem de 56 anos residente também na capital paranaense estava internado desde o dia 02/04, tendo a confirmação da doença no dia 05/04. Os dois vieram a óbito nesta terça-feira (7).

NOVAS CONFIRMAÇÕES – 71 novos casos distribuídos em: Almirante Tamandaré (1), Curitiba (32), Pinhais (3), Colombo (2), Cascavel (11), Maringá (2), Araucária (1), Campo Largo (1), Campina da Lagoa (1), Guaraniaçu (1), Foz do Iguaçu (1), São João do Ivaí (2), Manoel Ribas (1), Campo Mourão (1), Fazenda Rio Grande (2), São José dos Pinhais (2), Paranavaí (1), Lapa (1), Piraquara (1), Londrina (2) e Assis Chateaubriand (2).

DADOS GERAIS – O Paraná registra atualmente 24 óbitos dos 621 casos confirmados – 12 pacientes não residem no Estado –, 5.504 descartados e 346 em investigação.

117 pacientes estão internados, 68 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 49 em leitos clínicos.

Dentre os 399 municípios do Estado, 74 já confirmaram casos e/ou óbitos.

Até agora, 114 pacientes já foram liberados do tratamento, no Paraná. Esse dado não inclui ainda o número do município de Curitiba.

Boletim 09/04/2020