Norte Pioneiro tem campanha de prevenção contra choque elétrico

Voluntários farão conscientização

Durante os próximos dias, voluntários da Copel em todo o Paraná estarão mobilizados para disseminar orientações para a prevenção de acidentes com choque elétrico, por ocasião da 13ª Semana Nacional de Segurança com a Energia Elétrica. Na região, a abertura da nova edição é nesta segunda-feira (05), em locais públicos Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Cornélio Procópio e Bandeirantes.

As atividades seguem com visitas a canteiros de obras, cooperativas, lojas de materiais de construção e maquinários agrícolas, além das escolas, locais onde os profissionais da Copel irão conversar sobre os riscos da energia e medidas importantes a serem tomadas para evitar os acidentes mais comuns.

O gerente regional de Ibaiti, Wesley Alexandro da Silva, adiantou para a reportagem que sua equipe atuará na construção civil, escolas, lojas agropecuárias e cooperativas.

Já Edison Bandeira, gerente da região de Santo Antônio da Platina, informou que a campanha se desenvolverá em emissoras de rádio e npdiario, visitas a empresas e estabelecimentos de ensino e ainda panfletagem no centro da cidade

A Semana Nacional de Segurança com a Energia Elétrica já faz parte do calendário das empresas ligadas à Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica. A iniciativa vem demonstrando resultados expressivos, junto com outros trabalhos realizados pela companhia ao longo do ano – como palestras, participações em feiras e divulgações pela Imprensa e redes sociais.

Desde a primeira edição do evento, realizada em 2006, o número de acidentes no Paraná diminuiu 45%.

Durante esta semana a empresa estará em intensa campanha pela prevenção dos acidentes com energia elétrica.