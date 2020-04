Norte Pioneiro tem hoje 10 confirmados e 25 casos suspeitos

E ainda seis pacientes que se recuperaram bem da doença

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou 13 novos casos de coronavírus e dois óbitos no Paraná nesta quarta-feira (15).

O Norte Pioneiro prossegue com dez casos confirmados conforme já informamos ontem e, hoje, 25 suspeitos: Um em Andirá;quatro em Bandeirantes; oito em Cornélio Procópio; um em Itambaracá; um em Nova América da Colina;um em Rancho Alegre;um em São Sebastião da Amoreira; quatro em Cambará; um em Jacarezinho; um em Siqueira Campos e dois em Wenceslau Braz.

E registraram recuperação seis pacientes em : Bandeirantes (2), Santana do Itararé (1), Ibaiti (1), Quatiguá (1) e Leópolis (1).

No Paraná, um senhor de 82 anos de Curitiba estava internado desde o dia 03/04 e possuía comorbidades. Ele teve a confirmação para a Covid-19 e morreu nesta quarta-feira.

Ainda nesta data, faleceu em Ivaiporã, um homem de 51 anos que foi confirmado com a doença no dia 08/04.Os casos foram registrados nos municípios de São José dos Pinhais (1), Foz do Iguaçu (4), Maringá (1), Araucária (1), Apucarana (2) e Curitiba (4).Até o momento o Estado tem 816 casos confirmados – 12 pacientes não residem no Paraná –, 41 óbitos – um não residia no Estado –, 7.119 descartados e 377 em investigação.

127 pacientes estão internados, 75 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 52 em leitos clínicos.

RECUPERADOS – O Paraná soma hoje 147 casos de pacientes recuperados, exceto os registrados pelo município de Curitiba.

Do Estado, 42 municípios registram recuperação de pacientes que estavam em tratamento da Covid-19: Londrina (29), Foz do Iguaçu (18), Maringá (13), Cianorte (10), Cascavel (8), Arapongas (7), Ponta Grossa (5), Medianeira (4), Campo Mourão (4), Pato Branco (3), Paranaguá (3), Guaíra (2), Umuarama (2), Paranavaí (2), Marechal Cândido Rondon (2), Telêmaco Borba (2), Bandeirantes (2), União da Vitória (2), Mariópolis (2), Almirante Tamandaré (2), Castro (2), Verê (1), Francisco Beltrão (1), Araruna (1), Peabiru (1), Terra Rica (1), Goioerê (1), Santana do Itararé (1), Marumbi (1), Palmas (1) Chopinzinho (1), Ibaiti (1), Quatiguá (1), Rolândia (1), Leópolis (1), Pinhão (1), Palmeira (1), Pinhais (1), Campo Largo (1), Contenda (1), Rio Branco do Sul (1), Cambé (1). O município de Cambé também registra o caso de um paciente recuperado na cidade, mas que é residente em São Paulo.

Dos 147 recuperados, 50,3% são do sexo masculino e 49,7% do feminino.

Na faixa etária de 8 a 19 anos são 3,4% recuperados; de 20 a 29 anos 16,3%; de 30 a 39 anos são 31,3%; de 40 a 49 anos são 18,4%; de 50 a 59 anos são 12,9% e na faixa acima de 60 anos são 17,7%.