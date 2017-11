Norte Pioneiro tem segundo pedágio mais caro do Paraná

Vinte e sete praças em todo estado

Conforme previsto, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar) homologou, nesta terça-feira (28), o aumento nas tarifas de pedágio no estado a partir de 1º de dezembro.O Norte Pioneiro (Jacarezinho/Triunfo-Econorte) terá a segunda mais cara tarifa (R$ carro 20,30) em todos as 27 praças, só “perdendo” para Jataizinho (cidade perto de Londrina).

O reajuste varia de 2,75% a 3,89% (veja a tabela mais abaixo, conforme a concessionária), mas é somado a revisões tarifárias em razão de obras não previstas em contrato, como viadutos e duplicações, chegando até a 7,92% no total. O mais barato ficou em Jaguariaíva com 7,40.

O maior aumento é nos pedágios administrados pela Viapar, cuja concessão predomina em estradas que dão acesso ao norte e noroeste do estado.

Veja os reajustes:

Rodonorte – 3,24%

Ecovia – 3,83%

Ecocataratas – 2,75%

Viapar – 7,92%

Caminhos do Paraná – 4,33%

Econorte – 5,09%

Confira os novos preços do pedágio no Paraná

Município Carro (R$) Moto (R$)

Jacarezinho 20,30 10,20

Jataizinho 22,00 11,00

Sertaneja 18,90 9,50

Arapongas 8,90 4,50

Mandaguari 8,90 4,50

Presidente Castelo Branco 12,10 6,10

Floresta 13,40 6,70

Campo Mourão 13,40 6,70

Corbélia 13,40 6,70

São Miguel do Iguaçu 15,30 7,70

Céu Azul 11,70 5,90

Cascavel 12,50 6,30

Laranjeiras do Sul 12,50 6,30

Candói 12,50 6,30

Prudentópolis/Relógio 12,80 6,40

Irati 11,10 5,60

Porto Amazonas 12,80 6,40

Imbituva 11,10 5,60

Lapa 12,80 6,40

Balsa Nova 8,10 4,10

Palmeira 11,60 5,80

Carambeí 9,70 4,90

Jaguariaíva 7,40 3,70

Tibagi 10,90 5,50

Imbaú 10,90 5,50

Ortigueira 10,90 5,50

São José dos Pinhais 19,40 9,70.