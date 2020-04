Norte Pioneiro tem sete casos confirmados e só 6 suspeitos em 4 cidades

Santo Antônio, Cornélio e Jacarezinho não tem nenhum investigado

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou o boletim do coronavírus com a confirmação de 21 novos casos e quatro óbitos nesta segunda-feira (6).

O Norte Pioneiro segue com apenas uma morte(Quatiguá).

Aumentou de seis para sete o número de pessoas com Covid-19 na região, já que estão confirmados dois em Quatiguá, um em Cornélio Procópio, um em Ibaiti, um em Leópolis , um em Bandeirantes e um em Sertaneja.

O boletim apontou as seguintes informações para esta segunda-feira, dia seis. São seis suspeitos em quatro municípios da mesorregião: um em Guapirama; dois em Quatiguá; um em Ribeirão Claro; e dois em Siqueira Campos.

No Paraná, Uma paciente de 56 anos estava internada desde o dia 29/03 e foi confirmada com a Covid-19 no dia 31/03. Um homem de 94 anos estava hospitalizado desde o dia 1º deste mês, com confirmação para a doença no sábado (4). Uma mulher de 87 anos teve a confirmação ainda este final de semana e estava internada desde o dia 30/03. Os três são moradores de Curitiba e faleceram nesta segunda-feira (6). O outro óbito trata-se de uma mulher de 78 anos residente no município de Primeiro de Maio, que estava internada em Londrina desde sexta-feira (3), falecendo neste domingo (5). Todos possuíam comorbidades.

Os novos casos são 12 homens e nove mulheres com idades entre 22 e 88 anos residentes de Londrina (9), Primeiro de Maio (1), Curitiba (3), Maringá (2), Cascavel (1), Mariópolis (1), Foz do Iguaçu (1) e Bandeirantes (1), além disso foram confirmados casos de São Paulo (2) notificados em Leópolis.

PARANÁ – De acordo com os dados da Sesa, o panorama da doença no Paraná soma agora 466 casos confirmados, 4.867 descartados e 156 em investigação.

95 pacientes estão internados, 60 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 35 em leitos clínicos.

Dentre as confirmações, o Estado já registrou 14 óbitos pela doença nos municípios de Cascavel (1), Campo Mourão (3), Cianorte (1), Maringá (2), Santa Fé (1), Londrina (1), Quatiguá (1), Curitiba (3) e Primeiro de Maio (1).

