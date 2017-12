Norte Pioneiro terá Casa de Apoio para familiares e acompanhantes de pacientes

Localizada no centro de Jacarezinho

Ao que tudo indica os pacientes e seus acompanhantes que frequentam serviços públicos de saúde em Jacarezinho terão dias melhores em 2018, com a prevista abertura da Casa de Apoio “Estrela da Manhã” que irá oferecer estadia, abrigo por algumas horas de espera com local para descanso, televisão, alimentação, higiene, valorizando a qualidade de vida.

O município de Jacarezinho se destaca, entre outros fatores, por sediar importantes unidades de saúde que atendem pacientes de todo o Norte Pioneiro, sejam servidores municipais ou estaduais, que necessitam dos serviços da Santa Casa de Misericórdia (Hospital), de clínicas através do atendimento do Sistema de Assistência à Saúde (SAS) e do Sistema Único de Saúde (SUS), além do Cisnorpi (foto principal), que é o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro, Hospital de Olhos do Norte Pioneiro e 19ª Regional de Saúde.

A estrutura da Casa de Apoio tem capacidade para acolher entre 40 e 50 pessoas por dia. Haverá café da manhã, disponibilidade para banho, condições de pernoite dando preferência para os pacientes, além de acompanhantes como crianças e idosos. “Os acompanhantes, principalmente, ficam aguardando os pacientes, na frente dos pontos de saúde, muitas vezes nas calçadas, sentados nos meios fios, sem qualquer condição de acomodação adequada, por isso, estamos unindo esforços para proporcionar outra realidade para estas pessoas que vem para Jacarezinho em coletivos públicos”, destacou Iraci Consolin Baggio – servidora estadual atuando no Instituto Ambiental do Paraná (IAP) – recém-eleita Diretora-Presidente da Casa de Apoio “Estrela da Manhã”.

A Casa de Apoio é um projeto que envolve a Cáritas, organização humanitária da Igreja Católica que atua em mais de duzentos países. Coletiva ou individualmente a sua missão é trabalhar para construir um mundo melhor, especialmente para os pobres e oprimidos. Na Diocese, a Cáritas tem como presidente o Seminarista Armando José e, como vice, o Diácono João Batista Vilas Boas, de Santo Antônio da Platina e total apoio e incentivo do Bispo Diocesano Dom Antônio Braz Benevente.

A Casa de Apoio está localizada à Rua Coronel Alcântara, ao lado da Agência do Banco do Brasil (BB), descendo a rua lateral à Catedral, no centro da Cidade e, inicialmente, terá toda a manutenção por conta da Diocese. O atendimento será feito pelas religiosas do Mosteiro Preciosíssimo Sangue, de Jacarezinho, que anos atrás trabalharam no Lar São Vicente de Paulo (Asilo). Nos anos seguintes se ausentaram do município e, com a reinauguração da Capela Nossa Senhora das Graças, no Mosteiro, se restabeleceram em Jacarezinho e irão colaborar na Casa de Apoio.

As irmãs fazem parte da Ordem de Santa Clara fundada por São Francisco e Santa Clara de Assis. Dentro da grande Família Franciscana as Irmãs Clarissas são o ramo orante, contemplativo. A consagração a Deus está voltada para o silêncio, para a busca da intimidade com Deus. É o modo de servir à Deus, à Igreja e a comunidade.

A fase de limpeza e mobília da Estrela da Manhã ocorreu nas últimas semanas com apoio de voluntários já que o projeto nasceu através da Diocese de Jacarezinho.

Como a Casa de Apoio não tem fins lucrativos e atende pessoas de toda a região, encaminhadas pelas Prefeituras, através dos coletivos públicos, para consultas em Jacarezinho, Iraci Baggio esteve presente em novembro último numa das reuniões da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), cuja sede ainda é em Santo Antônio da Platina, quando na oportunidade expôs a iniciativa e solicitou apoio e parceria das Prefeituras com uma contribuição mensal no valor de R$ 600, a partir de janeiro de 2018, para tanto, que este valor fosse colocado no orçamento do ano que vem.

O prefeito de Santana do Itararé, Joás Ferraz Michetti (PDT), que também é agricultor, reconheceu a importância da Casa de Apoio e ressaltou que gasta em média entre R$ 800 a R$ 1.000 mensalmente com o encaminhamento dos pacientes para Jacarezinho e que o local irá contribuir com a diminuição de despesa e proporcionar mais comodidade os pacientes e acompanhantes de seu município. Também os prefeitos de Pinhalão, Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina manifestaram seus incentivos.

O pedido não foi aleatório, há uma base legal, tanto é que, na reunião com os prefeitos, Iraci Baggio colocou alguns trechos da Lei Federal nº 13.019/2014 que “estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação: define diretrizes para a política do fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil…”.

Também foi apresentado teor do Capítulo I, Artigo 2º que esclarece detalhes para os fins da lei considerando: “organização da sociedade civil; organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos”.

Por fim, com o objetivo de contar com a parceria das prefeituras e que os prefeitos não tivessem dúvida da legalidade do apoio financeiro que estariam concretizando, a diretora presidente da Casa de Apoio “Estrela da Manhã” ainda apresentou o conteúdo do Artigo 5º, que dá mais respaldo à iniciativa: “o regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar…”.

Na ocasião da reunião na Amunorpi o Diácono João Batista, representando o Bispo Dom Antônio fez a oração inicial e ressaltou, em poucas palavras, a importância daquela iniciativa. A Casa de Apoio tem como apoiador Lisandro Néia Baggio que é Chefe Regional da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e, como administrador-financeiro, Antônio Rodrigues Teixeira Júnior.

Reportagem: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario