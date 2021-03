Ele lembra que a iniciativa atende a pedido expresso do prefeito José da Silva Coelho, o Professor Zezão (Pode), que apelou ao parlamentar para intervir e solicitar ajuda ao Estado para a instalação de novos leitos, que atendam a região do Norte Pioneiro. O prefeito esteve em Curitiba no início deste mês, quando acompanhado do deputado Romanelli, oficializou o pedido ao secretário Beto Preto.

“Santo Antônio da Platina passa por um momento difícil de combate ao coronavírus. Além do atendimento aos platinenses, o Hospital Regional também atende outros pacientes da região e nesse momento, é necessária a implantação de novos leitos de UTI para atendimento exclusivo para o tratamento da Covid-19”, disse o prefeito. Romanelli faz um apelo para que as pessoas sigam os protocolos sanitários para evitar a acelerada propagação do coronavírus.