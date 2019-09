Norte Pioneiro torce pelo Furacão hoje à noite

Fi nal da Co pa do Bra sil

O título da Copa do Brasil 2019 será decidido a partir das 21h30m desta quarta-feira, dia 18, no jogo decisivo entre Inter e Athletico Paranaense, em Porto Alegre. A partida será a única disputada hoje no país e transmitida pela internet, rádio, redes sociais e em TV aberta para milhões de pessoas em todo o planeta.

De um lado, o time gaúcho com atletas experientes, mas que buscam o primeiro título da era Odair Hellmann. Como adversário, a equipe paranaense recheada de pratas da casa, mas já com conquistas da Sul-Americana, J-League/Conmebol e Paranaense, sob gestão de Tiago Nunes.

No Norte Pioneiro, haverá concentrações em praticamente todas as cidades, a maioria, obviamente, torcendo pelo Furacão.

Em Wenceslau Braz, na Arena Burguer e, em Santo Antônio da Platina, no restaurante/pub/lanchonete Vegas (foto abaixo).

Torcedores e simpatizantes de outras regiões e estados também deverão acompanhar a final.