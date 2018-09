Nos últimos 3 anos Brasil virou um parafuso, diz Flávio Arns; veja vídeo

Candidato ao Senado visitou npdiario na noite desta segunda-feira

O candidato ao Senado, Flávio Arns, do partido Rede Sustentabilidade, cumpre agenda neste início de semana no Norte Pioneiro. Na noite desta segunda-feira, dia dez. visitou a sede do npdiario em Santo Antonio da Platina. Estava acompanhado de dois assessores, a jornalista Petry Souza e Antônio Meira.

Analisando o quadro político, opinou que “o Brasil entrou em parafuso nos últimos três anos” com as crises frequentes, o descrédito dos homens públicos, os casos de corrupção e a violenta disputa entre esquerda e direita, “eu não tenho o monopólio da ética,mas estou preocupado com a situação, acho que temos de ter diálogo, nos unir e achar as soluções dos problemas”, assinalou o ex-vice-governador.

Ele, que foi senador, secretário de Educação do Paraná, e deputado federal, rechaça os radicalismos.

Também fez questão de dizer que não “rompeu” com o tucano Beto Richa, de quem foi vice no primeiro mandato no Palácio Iguaçu, “eu fiquei afastado da política dois anos e meio,mas não briguei com ninguém”, explicou.

Arns tem acompanhado o movimento apaeano desde o início e colaborou com algumas conquistas para a área em todo o Paraná.Professor do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná, e já deu aulas no ensino fundamental e médio. Foi presidente da Federação Nacional das APAEs e das APAEs do Paraná, e hoje é membro do Conselho Consultivo das duas instituições.

Um dos seus grandes legados de Arns na área de Educação Especial foi a elaboração da Lei 17.656/2013, intitulada Todos Iguais Pela Educação, que trouxe aos alunos com deficiência os mesmos direitos dos alunos matriculados no ensino regular. A Lei continua em vigor e garante direitos às instituições e aos alunos como reforma, materiais novos, merenda e outros recursos enviados pelo poder estadual.