‘Nossa cidade sem fome’ arrecada mais de uma tonelada de alimentos

A ação social se estenderá até o mês de outubro

Nestas segunda e terça-feira, 18 e 19, o 2º Batalhão da Polícia Militar fez a primeira entrega dos alimentos arrecadados na Campanha “Nossa Cidade Sem Fome” às assistências sociais dos municípios de Jacarezinho, Wenceslau Braz, Santo Antônio e Ibaiti.

A Campanha, que tem por objetivo o auxílio às famílias que estão sendo prejudicadas economicamente pela pandemia do Novo Coronavírus, teve como resultado a arrecadação de aproximadamente 1.300kg de alimentos. O resultado só foi possível graças à colaboração dos policiais militares e da comunidade que reside no Norte Pioneiro. Ressalta-se a parceria com a Live Solidária Talentos Regionais de Siqueira Campos, a qual destinou aproximadamente 200 kg de alimentos à Campanha.

Vale lembrar, que a ação social se estenderá até o mês de outubro e atenderá os 22 municípios da área do 2º Batalhão, portanto, as doações deverão ser realizadas mensalmente até o término da campanha para que seja possível atender todo Norte Pioneiro.

Os pontos de coleta para o público são os mercados parceiros das cidades de Jacarezinho, Wenceslau Braz, Ibaiti e Santo Antônio da Platina. Para doar, basta localizar nos estabelecimentos um carrinho identificado com o cartaz de Campanha e depositar ali o seu alimento.

O Comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, alegou que o resultado da campanha demonstrou a solidariedade da população do Norte Pioneiro e ainda destacou que ação continuará com as arrecadações, criando dessa forma uma corrente do bem.

De pouco em pouco, e, mês a mês, seremos oportunizados a ajudar muitas famílias, pois Juntos Somos Mais Fortes”

Veja fotos abaixo: