A prefeitura de Santana do Itararé recebeu neste fim de semana uma ambulância para agilizar o atendimento à saúde

As chaves do novo veículo foram entregues pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e pelo prefeito José de Jesus Izak (PT), à secretária de Saúde Luciene Rodrigues. O vice-prefeito Joaquim do Venerando (PSL) também participou da solenidade de entrega.

Segundo o deputado, a ambulância de R$ 189 mil vai ajudar no atendimento aos pacientes com a Covid-19. “É um investimento importante e necessário. Junto com o prefeito Zé Izak, lutamos para garantir que os recursos do Estado cheguem a Santana do Itararé e possam ser aplicados de maneira responsável e, dessa forma, ajudar a melhor a vida das pessoas”.