Nova direção resgata Fanorpi e projeta Centro Universitário (vídeo)

Diretoria apresenta proposta ousada, técnica e factível

O Diretor Administrativo José Alberto Provenzano, e a Diretora Acadêmica, Graça Zurlo, da nova gestão da Faculdade do Norte Pioneiro visitaram o npdiario na tarde desta quinta-feira, dia 18, em Santo Antônio da Platina (fotos). Os dois anunciaram na ocasião as novidades sobre o conceituado estabelecimento de ensino, que permanece na memória afetiva da região como primeiro de ensino superior privado. O nome permanecerá o mesmo.

A posse efetiva, incluindo as do diretor-geral Demetrius Alves Esteves (Dedé) e do investidor, o médico João Roberto de Mato( médico radiologista do CEDI) será no próximo dia primeiro de julho.

O mesmo grupo também adquiriu a Feati (Faculdade de Educação, Administração e Tecnologia de Ibaiti). A instituição chama-se Faculdades Integradas Tecnologia do Paraná.

A Fanorpi surgiu em 1997 e começou a funcionar de fato em 1999, às margens do KM 40 da Rodovia BR-153, no Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis.

Tem 51 colaboradores e se encontra, neste momento, em transição. Mesmo, assim, mantém os cursos de Administração de Empresas, Direito, Contábeis, Enfermagem e Pedagogia. Possui também autorização (se houver demanda) para Design de Moda, Tecnologia, Marketing e Serviço Social.

O negócio foi precedido de ampla pesquisa de mercado e as tratativas iniciadas há oito meses.

O professor Alberto é de Campinas, mas trabalhou em Maringá, onde conseguiu consolidar a Unicesumar. Ele e o filho de 22 anos já estão residindo em Santo Antônio da Platina.

As metas para os próximos três anos são equalizar os eventuais embaraços tributários, cuidar das aulas presenciais(que ainda não têm data para retorno) , em cinco anos buscar novos cursos e em até dez anos transformar um sonho em desafio atingido: chegar a Centro Universitário com cursos em todas as áreas de ensino superior.

A Fanorpi possui uma infraestrutura,distribuída em área de 12 481,28 m2, com metragem construída de 5 511 m2 em 3 prédios, que atendem às condições de iluminação, ventilação, salubridade, segurança, higiene, acústica e layout adequados, de acordo com as normas da engenharia e arquitetura, visando o conforto e bem-estar dos corpos docente, discente e administrativo.

No início da noite no auditório da Fanorpi, aconteceu coquetel de lançamento para a Imprensa regional (fotos mais embaixo) e estavam presentes o prefeito Professor Zezão, Dedé, Alberto, Graça, jornalista e professor Marcel Carvalho e Adalcinei Domingues (que cuidará do setor jurídico).

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO