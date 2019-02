Nova diretora-geral do Hospital Regional inicia trabalho

Unidade foi estadualizada no ano passado

Após ser recebida pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, Guto Silva, pelo secretário estadual de Saúde,Beto Preto, e pelo Presidente da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (FUNEAS), Marcello Machado,em Curitiba, Ana Cristina Micó, a recém-empossada diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro, começou seu trabalho à frente da unidade, em Santo Antônio da Platina.

“Estou com disposição e encaro como um desafio, a equipe é excelente”, afirmou nesta quinta-feira, dia 31.



Ela indicou Paula Sasdelli (fotos) como Chefe de Enfermagem;o médico Orlando Fernandes Papi( filho do Mosquito e Marlene Papi) como diretor técnico, Fátima Izak (foto) como diretora administrativa e Gabriella Patrial (foto principal), filha de Lena e Renato Tunity, Chefe da Unidade de Terapia Intensiva adulta (UTI).

Ainda faltam mais seis funções a serem designadas:Chefes do CCH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar); de Assistente de Engenharia,de Hotelaria e Nutrição, Chefe de Suprimentos (compras e licitação), de RH(Recursos Humanos e de Internação e Regulação.