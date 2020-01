Nova empresa inicia coleta de lixo em Santo Antônio da Platina

Venceu licitação para prestar serviço durante um ano

A partir desta quarta-feira, dia 15, a Limpatur será a responsável pela coleta de resíduos sólidos urbanos em Santo Antônio da Platina. A empresa de União da Vitória, município da região Sul do Paraná, venceu a licitação por 12 meses. O diretor-executivo Nelson Ricardo Pedroso e o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Luis Carlos da Silva, fizeram visita de cortesia ao npdiario para divulgar o fato.

Serão em torno de R$ 1,1 milhão por ano investidos na saúde dos platinenses. Três vezes por semana o recolhimento será feito em bairros e diariamente no centro, como já era realizado anteriormente pela última firma, das 18 às 22 horas.

A Limpatur Limpeza Urbana Ltda, pessoa jurídica de direito privado, é especializada com registro no Conselho de Classe competente com atribuições para prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos em residências, estabelecimentos comerciais, industriais e outros além de animais mortos de pequeno porte (cães, gatos aves etc.), com fornecimento de 30 caçambas alocadas em pontos definidos na cidade,

Utilizarão três caminhões e 14 funcionários, todos platinenses.

A empresa já presta serviços no Norte Pioneiro em Wenceslau Braz e Japira e também em outros estados, como Santa Catarina(Chapecó, por exemplo).

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO