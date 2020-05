Nova Gata da Semana é de Ibaiti e tem 18 anos

Ela já é modelo e pretende permanecer no mundo fashion

Vanessa Alves Mariano (fotos) tem 18 anos e pretende seguir carreira de modelo, já tendo iniciado a profissão onde reside, Ibaiti.

O mundo das passarelas e do flash é o seu sonho.

A linda estuda Ensino Médio, gosta de pessoas verdadeiras e com caráter, “para mim é 8 ou 80”, diz, com meiguice.

Duas palavras a definem: Positividade e fé.

Agora, eclode maravilhosa como a nova Gata da Semana.