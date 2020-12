Angélica Potockocki (fotos) , de 23 anos, possui o Ensino Médio completo, e seu hobby sem dúvidas é tirar fotos, gravar vídeos e, inclusive, tem um canal no You Tube, com o nome próprio, onde discorre sobre sua vida pessoal.

Meta/objetivo é crescer como digital influencer e “poder ajudar mais pessoas”.

Linda, sonhadora, sedutora e determinada, Angélica eleva os pensamentos e a forma como posa, se mostra descolada, poderosa e segura.

Agora, eclode como nova Gata da Semana fazendo milhares de súditos diante de sua potência criadora.