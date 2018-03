Nova operação conjunta apreende arma em Santo Antônio da Platina

Um inquérito será instaurado

Na tarde desta sexta-feira,dia dois, nova operação conjunta envolvendo agentes das polícias militar e civil de Santo Antônio da Platina cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça em residências localizadas no bairro Aparecidinho III. A ação teve início às 16 horas.

Além de investigadores da 38ª Delegacia Regional de Polícia, policias militares do serviço reservado (P2), Rocam (motocicletas), Rotam, rádio-patrulha, comandadas pelo Capitão Robson Falk, dirigiram-se até a rua H para cumprimento da ordem judicial.

O objetivo do mandado, solicitado à Justiça pelo delegado Tristão Borborema de Carvalho, era localizar armamentos usados por suspeito de assaltos. Um marginal correu a um matagal assim que viu as equipes, mas foi possível as apreensões de um armamento (carabina) e uma máscara usada para cometer assaltos.

Um inquérito será instaurado.Tristão vai protocolar nesta segunda-feira pedido de prisão preventiva do bandido que escapou da ação policial. Vítimas serão intimadas para reconhecer as máscaras.