Nova rebelião de presos hoje na cadeia platinense (vídeo)

Detentos fizeram dois reféns

Nova rebelião de presos acontece desde o início da manhã deste domingo, dia nove, na cadeia pública de Santo Antônio da Platina.

Os amotinados teriam feito reféns um ou dois agentes do Depen(Departamento Penitenciário) e equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar estão no local.

Voluntários conseguiram doação de todo material elétrico para refazer a fiação da unidade prisional.

O npdiario aguarda informações consistentes para publicar notícias no sentido de evitar mais problemas.