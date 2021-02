Ela foi adquirida com recursos do Ministério da Agricultura

Chegou nesta semana uma importante máquina para a manutenção das estradas rurais e outros serviços, em Carlópolis.

Trata-se de uma retroescavadeira nova, adquirida com recursos do Ministério da Agricultura, destinados ao município, por indicação do deputado federal Diego Garcia.

“Nossos agradecimentos ao deputado, que sempre está presente e atuando em benefício do município de Carlópolis”, assinalou o chefe do executivo. As retroescavadeiras, estatisticamente, são os maquinários mais utilizados em aplicações na construção civil e no setor agrícola. Muito do seu grande uso se dá pela quantidade de tarefas que a máquina pode exercer.