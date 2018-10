Nova tentativa de fuga da cadeia de Ibaiti

Prédio da unidade deve ser interditado a qualquer momento

Na madrugada desta segunda-feira, dia 1º, por volta das três horas, oito presos que estavam numa cela externa serraram a grade e saíram para o corredor que dá acesso ao solário.A ação foi percebida pelo policial civil e o agente de cadeia de plantão.O prédio foi tomado por unidades da Polícia Militar da região (fotos).

Por volta das nove horas o grupamento da Rotam entrou na unidade e controlou a situação.Nenhuma fuga foi registrada.

Antes, no sábado, dia 29, os presos da Cadeia Pública de Ibaiti tentaram fugir do local. A ação aconteceu de tarde e foi surpreendida por agentes de cadeia e policiai civis. Esta foi a segunda tentativa de fuga em menos de uma semana.

Os presos tentavam fazer um buraco de uma das celas, na ala externa do presídio. A Rotam foi acionada para controlar a situação.O local era ocupado por oito presos.

Na manhã de terça-feira (25), a PM realizou a operação bate-grade na Cadeia, o que resultou na apreensão de 28 celulares, 64 gramas de maconha, 13 objetos cortantes, 19 tesouras, três facas, duas serras, 30 baterias para celular, 27 carregadores de celular, um pen drive, dez talheres, um vídeo game e três aparelhos de DVD.

De acordo com a polícia, uma confusão foi registrada durante a vistoria, quando alguns presos tentaram impedir a ação (Reportagem Informe Policial).